Falklands, organizan Foro sobre desarrollo petrolero con expertos mundiales

Los expertos mundiales dictaran conferencias en anticipación del desarrollo del yacimiento de Sea Lion

Un economista de fusta especialista en la industria petrolera y el sistema impositivo, está incluido y confirmado en la lista de conferencistas que participaran en el Foro organizado por la Corporación para el Desarrollo de las Islas Falkland, FIDC, en abril próximo, ante la proximidad se entiende, es el lanzamiento de la explotación petrolera de las Islas.

Alexander G. Kemp es un profesor en la materia en la universidad de Aberdeen, corazón de la industria petrolera en Escocia, y es reconocido como consultor en la materia por sus análisis sobre regulaciones e impuestos en la industria particularmente en el Mar del Norte del Reino Unido, además de publicar abundantemente sobre temas de energía en general.

En la última reunión del Directorio de la Corporación para el Desarrollo, Zachary Franklin brindó algunos nombres de los conferencistas además del Profesor Kemp y menciono a la Dra. Ruth Kattamuri quien es Directora Senior en el Departamento de Desarrollo Económico, Comercio e Investigaciones del Secretariado de la Mancomunidad Británica, y también a Targ Patience, Secretaria de la Asociación de Desarrollo de Nuevas Tecnologías de Gibraltar, TARG.

A su vez en cuanto al Profesor Kemp ha sido consultor en materia de contratos de petróleo y en la redacción de legislación energética de muchos gobiernos, del Bando Mundial, Naciones Unidas, empresas petroleras, la Comisión Europea, y hasta el Fondo Especial de Saber-Como de la Mancomunidad Británica.

Según Franklin, el Profesor Kemp ofrecerá detalles en cuanto a la rápida transformación de la economía de Escocia, y las lecciones que las Islas Falkland pueden aprender, en anticipación del desarrollo del proyecto de Sea Lion para el año entrante.

En la Mancomunidad, la Secretaria Dra. Kattamuri monitorea los programas de Cambio Climático, Desarrollo Económico y Políticas que involucran a ministros de finanzas, sustentabilidad de deudas soberanas, Salud, Educación, Género y Juventud.

La Dra. Kattamuri tiene un Doctorado (PhD) de la London School of Economics y es un becado de la Mancomunidad en Universidad de Cambridge. Ha dictado clases, formado y aconsejado a miles de jóvenes.

A su vez en GANT, el Sr. Patience en Gibraltar alienta la cooperación entre miembros de la asociación y estimula el interés y participación en las nuevas tecnologías de la industria, incluyendo al blockchain del sistema de tecnologías financieras con que cuenta Gibraltar.

También es especialista en legislación regulatoria, incluyendo una empresa de su propiedad focalizada en el cumplimiento de normas regulatorias y consultora, para la colaboración con instituciones financieras. El Sr. Patience al momento integra la Comisión de Finanzas, Resolución de Servicios y Compensaciones de Gibraltar, FSRCC.

Es un experto en los avances tecnológicos y como juegan en la transformación de sociedades y asociaciones, especialmente para los Territorios de Ultramar.

Tras la confirmación de los tres conferencistas quienes estarán al frente del segundo foro sobre desarrollo económico organizado por la FIDC, ahora se está en campaña para lograr que la comunidad empresarial de las Falklands colaboren con sus auspicios del acontecimiento.