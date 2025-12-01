Falklands, ex Secretario de Finanzas apela a una mayor ‘prudencia’ en los gastos

Derek Howett, quien fuera Secretario de Finanzas del gobierno de las Islas Falklands entre 1991 y 2008, ha escrito una carta abierta al Penguin News refiriéndose a la situación generada por los inesperados costos para reemplazar la actual terminal portuaria, FIPASS, junto a la planta de generación eléctrica, y los préstamos en que se ha incurrido para financiar las obras.

Los definió como, “proyectos vitales de infraestructura para el futuro de las Islas”, ya sea sus renovaciones o reemplazos.

Howett recuerda que ya desde los años setenta se hacían contribuciones anuales de los presupuestos operacionales de las Islas, en los cuales los Departamentos relevantes del gobierno volcaban a un fondo o caja de amortizaciones.

El ex Secretario agrega que cuando amortizaciones para el reemplazo de FIPASS se incluyó en la caja de amortizaciones, (ir juntando año a año fondos para cuando llegue el momento del cambio o el gran desembolso, evitando un préstamo importante), hubo comentarios tendenciosos sobre las palabras elegidas para definir una estructura portuaria flotante.

Sin embargo en 2004 se cerró dicha caja de amortizaciones y el balance trasferido a establecer un fondo capital de compensaciones, con el propósito de alimentar lo que resultaría el gasto a largo plazo del desembolso que la obra de capital exigiría. La decisión para aprobar la iniciativa partió del Consejo Ejecutivo de las Islas y la necesaria legislación fue entonces aprobada por el entonces Consejo Legislativo.

Según menciona Howett, parte del razonamiento fue que la mayoría de los miembros electos no estaban a favor de brindar un favor o tratamiento especial a un proyecto de inversión de capital en particular, y que era preferible financiar cada proyecto en base a sus méritos durante le curso de la preparación y elaboración del presupuesto anual.

Pero entonces los cambios estaban a la orden del día. Se consideraba por algunos que “la designación de algo, una obra, vital para vidas, era subjetivo”. Por ejemplo mantener la ruta a Port Stephens, al igual que a otros establecimientos rurales, funcional y como una vía a prueba de inclemencias del tiempo durante todo el año, tras haberse suspendido definitivamente el servicio de aprovisionamiento marítimo costero, era sin lugar a dudas de mayor significado para la vida de esos residentes rurales que lo era la de la planta de generación eléctrica en la capital Stanley.

Una caja de amortización puede ser parte de un gerenciamiento financiero más sólido. Como dijo en su momento el ex canciller de finanzas del Reino Unido, George Brown, se le denomina “prudencia”. No hay razón por la cual una caja de amortización no puede ser restablecida, en tanto se mantiene el fondo de compensaciones, es decir contribuir para con el mejor de ambos mundos”. (Fuente Penguin News)