Exportaciones de café venezolano crecen un 500% desde 2024

Heredia felicitó a los productores por el logro

Las autoridades venezolanas informaron un aumento del 500% en las exportaciones de café este año en comparación con 2024. El anuncio se realizó durante el reciente IV Encuentro Internacional de Cafés Especiales de Venezuela (Eicev 2025).

El ministro de Agricultura y Tierras Productivas, Julio León Heredia, destacó la hazaña, confirmando que la cosecha 2025-2026 fue la más grande de la historia, con 4,7 millones de quintales aportados por los caficultores venezolanos para la producción y exportación.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, señaló además que la producción nacional de café creció un 55% en 2025. Añadió que el café venezolano se exporta actualmente a un mercado que abarca 16 países, incluyendo naciones de América Latina, el Caribe, Asia, Europa y Estados Unidos, lo que demuestra una exitosa diversificación de mercados. También informó que actualmente se cultivan 250.000 hectáreas para la producción de café.

Eicev 2025 contó con la participación de más de 130 expositores, con tres lotes de café de especialidad que superaron los 90 puntos, una designación conocida en la industria como “tasa presidencial”. Los ganadores, seleccionados por un panel de ocho catadores nacionales y nueve internacionales, representaron a los estados de Trujillo, Mérida y Carabobo.

Heredia también destacó que la producción de café cumple con los criterios del Plan de Acción Económica del gobierno, que garantiza el abastecimiento y la producción nacional, así como el aumento de las exportaciones.