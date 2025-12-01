Comisión conjunta Perú-Chile atenderá migración hacia el norte

La reunión del lunes entre funcionarios de ambos países dará como resultado un comité para abordar este tema de ahora en adelante

Autoridades chilenas y peruanas acordaron la creación de una comisión conjunta para abordar la creciente migración hacia el norte. Altos funcionarios de ambos países se reunirán este lunes para definir el organismo que gestionará la seguridad fronteriza a partir de ahora, según se anunció el domingo tras un encuentro entre el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y el gobernador regional, Diego Paco.

Ramos rechazó las descripciones de la situación actual como una “crisis”, afirmando que los problemas son consistentes con los que se manejan habitualmente en la frontera. “Creo que es innecesario hablar de crisis”, declaró. “Estamos aquí porque queremos anticiparnos a cualquier escenario que pueda surgir del despliegue fronterizo que está realizando nuestro hermano país, y nos sentimos preparados para ello”.

El alcalde de Arica, Orlando Vargas, coincidió con esta opinión, calificando el flujo de personas como “normal” para esta época del año, y atribuyendo el movimiento actual a los migrantes que viajan para visitar a sus familiares durante las fiestas de fin de año.

La reunión binacional abordará la caracterización y el perfilamiento de la población en la zona fronteriza, la coordinación e intercambio de experiencias de redirección y repatriación, y el intercambio de información entre las fuerzas policiales.

Ramos explicó que el propósito del encuentro es revisar los protocolos de coordinación y repatriación para garantizar un paso ordenado y seguro para las personas en situación migratoria irregular. Argumentó que no existe una fórmula única para manejar todos los casos.

Sin embargo, “las personas deben cumplir con la ley, y por eso existen instituciones a las que pueden acudir”, enfatizó Ramos. También señaló que cada situación migratoria debe examinarse individualmente para brindar la orientación adecuada. “Tenemos que mantenerlos informados sobre dónde pueden acudir”.