Candidato de Trump lidera recuento de votos en elecciones hondureñas

El exalcalde de Tegucigalpa tenía una ligera ventaja, pero el resultado final se hace esperar

El candidato conservador Nasry Asfura, quien cuenta con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump, lidera la contienda presidencial hondureña con el 43% de los votos escrutados la madrugada del lunes. Asfura, del Partido Nacional, fue seguido de cerca por el exanimador de televisión Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), Asfura obtenía el 40,54% de los votos, seguido por Nasralla con el 38,99%, ambos muy por delante de Rixi Moncada, del gobernante Partido Libre, con el 19,49%. Tanto Asfura, empresario de la construcción de 67 años y exalcalde de Tegucigalpa, como Nasralla, comentarista deportivo de 72 años que se presenta con una plataforma anticorrupción, se abstuvieron de proclamar su victoria, señalando que el recuento aún estaba en sus inicios.

Por su parte, Moncada instó a sus partidarios a mantenerse alertas hasta que se contabilizaran los resultados finales de todos los cargos en disputa. El CNE tiene un máximo de 30 días para emitir la declaración oficial de los resultados electorales.

Trump había enviado mensajes de apoyo a Asfura, abanderado del partido del expresidente Juan Orlando Hernández (extraditado y sentenciado en Estados Unidos por tráfico de drogas y armas). El líder republicano argumentó que Asfura era el “único verdadero amigo de la libertad en Honduras” y el único candidato con el que su administración trabajaría conjuntamente contra los “narcocomunistas”. También advirtió que tanto Moncada como Nasralla podrían llevar a Honduras por el mismo camino que Venezuela.

La semana pasada, Trump anunció que indultaría a Hernández, quien, según él, fue “tratado con mucha dureza e injusticia”. En opinión de Trump, el caso tuvo motivaciones políticas de la administración de Joseph Biden.

Más de seis millones de hondureños estaban habilitados para votar por el presidente, tres vicepresidentes, 128 diputados del Congreso y 298 alcaldes. Las elecciones fueron monitoreadas por más de 4.000 observadores nacionales e internacionales, incluidos representantes de la Unión Europea (UE), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Congreso de los Estados Unidos.

El ganador asumirá la presidencia de Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.