Cambio del Embajador británico en Chile: David William Concar

En marzo del 2026, David William Concar asumirá el cargo de embajador ante la República de Chile

David William Concar ha sido nombrado Embajador de Gran Bretaña ante la República de Chile, sucediendo a la Sra. Louise de Sousa, quien será destinada a otro cargo en el Servicio Diplomático. Esta previsto que el Sr. Concar asuma el nuevo destino en marzo del 2026.

Originalmente corresponsal de la BBC, y luego Editor Adjunto de New Scientist (prestigiosa publicación de temas científicos), ingresa al Foreign Office en 2004. A partir de entonces y hasta el 2012 tuvo como destino la embajada en Beijing donde actuó en los Departamentos de Ciencia e Innovación y de Desarrollo Económico.

De retorno y hasta el 2016, en el Foreign Office en Londres desarrolló actividades en distintos Departamentos hasta 2017/19 cuando es nombrado embajador en Mogadishu. (Somalia)

En el 2019 estuvo como Jefe de unidad del Territorio Británico de Ultramar del Océano Indico y luego Director Adjunto de Protocolo, pasando entre 2020 y 2024 a Dar es Salaam, (Tanzania) como Alto Comisionado Británico, y a partir de entonces en la Dirección de Territorios de Ultramar.