Cambio del Embajador británico en Chile: David William Concar

David William Concar ha sido nombrado Embajador de Gran Bretaña ante la República de Chile, sucediendo a la Sra. Louise de Sousa, quien será destinada a otro cargo en el Servicio Diplomático. Esta previsto que el Sr. Concar asuma el nuevo destino en marzo del 2026.
Originalmente corresponsal de la BBC, y luego Editor Adjunto de New Scientist (prestigiosa publicación de temas científicos), ingresa al Foreign Office en 2004. A partir de entonces y hasta el 2012 tuvo como destino la embajada en Beijing donde actuó en los Departamentos de Ciencia e Innovación y de Desarrollo Económico.
De retorno y hasta el 2016, en el Foreign Office en Londres desarrolló actividades en distintos Departamentos hasta 2017/19 cuando es nombrado embajador en Mogadishu. (Somalia)
En el 2019 estuvo como Jefe de unidad del Territorio Británico de Ultramar del Océano Indico y luego Director Adjunto de Protocolo, pasando entre 2020 y 2024 a Dar es Salaam, (Tanzania) como Alto Comisionado Británico, y a partir de entonces en la Dirección de Territorios de Ultramar.