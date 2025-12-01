Banco Central de Brasil rebaja previsión inflacionaria para 2025

Aunque bajó algo, la inflación de Brasil se mantiene ligeramente por encima del objetivo

Las proyecciones del Índice Nacional Amplio de Precios al Consumidor (IPCA) de Brasil para este año han bajado del 4,45% al 4,43%, según la última edición del Boletín Foco semanal (FB) publicado por el Banco Central (BCB) este lunes. El IPCA equivale al índice de inflación del país.

Además, el Boletín previó un IPCA entre el 4,17% y el 4,18% en 2026, con estimaciones del 3,8% y el 3,5% para 2027 y 2028, respectivamente.

Esta fue la tercera semana consecutiva en que se redujo la previsión, después de que la inflación de octubre resultara ser la más baja para ese mes en casi 30 años. Con esto, la estimación alcanzó el rango de la meta de inflación que debería perseguir el BCB.

Definida por el Consejo Monetario Nacional (CMN), la meta es del 3%, con un rango de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales por encima o por debajo. Es decir, el límite inferior es del 1,5% y el superior, del 4,5%.

La reducción en las facturas de electricidad frenó la inflación oficial, lo que provocó que el IPCA cerrara octubre en el 0,09%, el nivel más bajo para el mes desde 1998, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En septiembre, el índice había alcanzado el 0,48%. En octubre de 2024, la variación había sido del 0,56%.

Con este resultado, la inflación acumulada en 12 meses es del 4,68%, la primera vez en ocho meses que cae por debajo del 5%, aunque aún por encima de la meta.

Para alcanzar la meta de inflación, el Banco Central utiliza como principal instrumento la tasa de interés básica —la tasa Selic—, fijada en el 15% anual por el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central. La disminución de la inflación y la desaceleración económica llevaron a que la tasa Selic se mantuviera estable por tercera vez consecutiva en la última reunión del mes pasado.

Sin embargo, el comité no descarta la posibilidad de volver a subir las tasas de interés “si lo considera oportuno”.

El BCB emitió un comunicado señalando que el entorno externo seguía siendo incierto debido a la situación económica y las políticas en Estados Unidos, con repercusiones en las condiciones financieras globales. Dado que la inflación brasileña sigue siendo superior a lo aceptable a pesar de la desaceleración de la actividad económica, las tasas de interés se mantendrán altas durante bastante tiempo.

Los analistas de mercado estiman que la tasa básica finalizará 2025 en el 15% anual. Para finales de 2026, se espera que la tasa Selic baje al 12% anual. Para 2027 y 2028, se prevé que se reduzca nuevamente al 10,5% y al 9,5% anual, respectivamente.

Cuando el Copom aumenta la tasa Selic, el objetivo es contener la demanda creciente. Esto repercute en los precios, ya que las tasas de interés más altas encarecen el crédito y fomentan el ahorro. Por lo tanto, las tasas más altas también pueden obstaculizar la expansión económica. Además, los bancos consideran otros factores al fijar las tasas de interés, como el riesgo de impago, las ganancias y los gastos administrativos.

Si se reduce la tasa Selic, la tendencia es que el crédito se abarate, lo que incentiva la producción y el consumo, reduce el control sobre la inflación y estimula la actividad económica. (Fuente: Agencia Brasil)