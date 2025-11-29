Trump y Maduro conversaron la semana pasada, según el NYT

El NYT dijo que personas con conocimiento del caso confirmaron la conversación telefónica

Según un artículo publicado por The New York Times (NYT) este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría conversado con el líder venezolano Nicolás Maduro la semana pasada para analizar una posible reunión.

La conversación se produjo en un contexto de fuertes tensiones, marcadas por un importante despliegue militar estadounidense en el Caribe, oficialmente destinado a combatir el narcotráfico, que el régimen de Maduro cree que está diseñado para orquestar su destitución.

Citando a “varias personas con conocimiento del asunto”, el NYT advirtió que actualmente no hay planes concretos para dicha reunión, que marcaría el primer encuentro entre ambos líderes. ”Probablemente hablaré con él (Maduro). Hablo con mucha gente“, argumentó Trump.

La conversación telefónica habría tenido lugar ”días antes“ del lunes pasado, cuando el Departamento de Estado designó al ”Cártel de los Soles“ como entidad terrorista, vinculándolo con Maduro y su gobierno. Caracas insiste en que todo es una ”invención“ de Washington.

La noticia surge tras repetidos informes sobre posibles conversaciones entre ambos gobiernos y coincide con la advertencia del presidente Trump el jueves sobre la intensificación de la operación antinarcóticos estadounidense.

”Comenzaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto. Les advertimos que dejen de enviar veneno a nuestro país“, declaró Trump en una llamada con personal militar el Día de Acción de Gracias.

Trump ha oscilado públicamente entre amenazas de intervención y la apertura al diálogo, por lo que no descarta ninguna opción.

Según el Miami Herald, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, propuso liderar un gobierno de transición sin Maduro. Anteriormente, el NYT mencionó que Maduro ofreció su renuncia tras una transición de dos a tres años, ofreciendo a las empresas estadounidenses acceso al petróleo y el oro venezolanos, algo que la Casa Blanca habría considerado ”inaceptable“.

Mientras tanto, Maduro ha ordenado públicamente a la Fuerza Aérea Venezolana que esté ”alerta, lista y dispuesta“ para defender al país ante cualquier ”agresión“. Venezuela también ha intensificado la tensión al revocar las licencias de operación de varias aerolíneas internacionales por ”unirse a las acciones terroristas” promovidas por EE. UU. y suspender los vuelos.