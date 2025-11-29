Trump anuncia el cierre total del espacio aéreo de Venezuela en plena escalada militar

La Casa Blanca justificó la decisión de cierre del espacio aéreo como una medida de seguridad frente a “las actividades ilícitas y amenazas a la navegación internacional”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado el cierre total del espacio aéreo venezolano, una medida que refuerza el aislamiento del país y eleva las tensiones militares entre Washington y Caracas a su punto más alto en décadas.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth, el mandatario advirtió: “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”. Trump no ofreció detalles sobre la duración o la implementación de la medida, que en la práctica podría preludiar una ofensiva militar directa sobre Venezuela, según analistas consultados por El País.

El tráfico aéreo en Venezuela ya estaba paralizado desde hacía una semana, tras una alerta de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que desaconsejaba sobrevolar el país ante “la intensificación de la actividad militar”. Aerolíneas como Iberia, Air Europa, LATAM, Avianca, TAP, Plus Ultra o Turkish Airlines suspendieron sus vuelos de inmediato.



Zona de información de vuelo (FIR, por sus siglas en inglés)





En respuesta, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano dio un plazo de 48 horas para reanudar operaciones bajo amenaza de revocar licencias, y posteriormente canceló los derechos de tráfico aéreo de varias compañías internacionales, acusándolas de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovidas por el Gobierno de Estados Unidos”.

El anuncio de Trump llega en un contexto de creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe, que ya incluye más de 15.000 efectivos y el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más avanzado de la flota estadounidense. Desde septiembre, las fuerzas de EE. UU. han destruido al menos 20 embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, en operaciones sin autorización del Congreso, con un saldo superior a 80 muertos.

Trump advirtió el jueves que Estados Unidos comenzará “muy pronto” a detener el tráfico de drogas desde Venezuela también por tierra, lo que calificó como “más fácil”. “Les hemos avisado: dejen de mandar veneno a nuestro país”, dijo, en alusión a su acusación de que el régimen de Nicolás Maduro está detrás del Cartel de los Soles.

La Casa Blanca justificó la decisión de cierre del espacio aéreo como una medida de seguridad frente a “las actividades ilícitas y amenazas a la navegación internacional”. Sin embargo, diplomáticos europeos alertan de que la medida podría ser el paso previo a una incursión militar.

La escalada ocurre apenas una semana después de que The New York Times revelara una conversación telefónica “cordial” entre Trump y Maduro, en la que ambos habrían sondeado la posibilidad de un encuentro en territorio estadounidense. Según fuentes consultadas por El País, el diálogo fue “correcto” y “abría una puerta al diálogo”, pero el mensaje de Trump del sábado “vuelve a dinamitar cualquier intento de distensión”.

Venezuela, por su parte, calificó la medida como una provocación y acusó a Estados Unidos de “intentar fabricar un casus belli”. El Ministerio de Exteriores aseguró que el país “defenderá su soberanía frente a cualquier agresión extranjera”.