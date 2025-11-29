PyMEs argentinas denuncian efectos de las políticas de Milei

La CAME de Diab había respaldado previamente las iniciativas de la administración libertaria

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alertó sobre el cierre de empresas, atribuyendo la crisis a las políticas gubernamentales de apertura a las importaciones y reducción del consumo.

El titular de la CAME, Ricardo Diab, advirtió que un “ciclo negativo” está impactando a los sectores industrial y comercial. La agrupación había respaldado en su momento la agenda económica del presidente Javier Milei.

Diab identificó la falta de recuperación del consumo y las nuevas políticas de importación como las principales causas del fracaso empresarial. También señaló que la reducción del gasto de los consumidores se traduce directamente en una menor demanda, lo que provoca una desaceleración de la producción.

La CAME había propuesto alternativas, como planes de pago para incentivar el gasto, pero encontró resistencia. “Si los bancos no aceptan, o las plataformas de tarjetas [de crédito] no lo aceptan, es muy difícil llevarlo a cabo”, explicó Diab.

La baja demanda se ve agravada por la apertura a las importaciones, donde “muchas empresas se dan cuenta de que no son competitivas con productos que provienen principalmente de China”, señaló, añadiendo que la creciente tendencia está afectando incluso a sectores nacionales tradicionalmente fuertes como el alimentario, y a otras empresas —incluso aquellas sin experiencia previa en importaciones— que consideran vías alternativas.

Diab citó los recientes cierres del fabricante de electrodomésticos Whirlpool (que dejó a 220 personas sin trabajo) y de la empresa láctea La Suipachense como reflejos de la actual situación.

Asimismo, el líder de CAME también criticó la carga fiscal de las empresas locales, que socava gravemente su capacidad para competir internacionalmente. “Si sabemos que cualquiera de nuestros productos está automáticamente sujeto a un impuesto del 50%, ya estamos partiendo de una situación fiscal muy difícil de resolver”, añadió.

En cuanto al empleo, Diab fue enfático en que “en términos generales, no hay ninguna actividad que demande empleo”. Reconoció que, si bien es necesaria una reforma de la legislación laboral, será insuficiente “si no hay demanda productiva”.

Diab concluyó que la comunicación con el gobierno sigue siendo difícil, dada la postura puramente macroeconómica de la administración actual. “El Estado hoy no interviene en nada relacionado con el sector privado”, subrayó.