Las Malvinas vuelven a ser “argentinas” en los autobuses de Buenos Aires

La Blunda enfatizó que la política debe implementarse en todo el país

Los autobuses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) volverán a lucir un cartel que dice “Las Malvinas son argentinas”, según se informó este viernes en la capital del país.

La Legislatura de la Ciudad aprobó un proyecto de ley que exige la exhibición del lema en todos los autobuses públicos bajo su jurisdicción. La medida garantiza el cumplimiento de la Ley Nacional 27.023, que exige que la frase se exhiba de forma destacada en el transporte público de pasajeros de todo el país.

La iniciativa llega después de que, según se informó, el lema fuera retirado de muchas unidades durante un plan de modernización iniciado por el gobierno de la ciudad en 2024 y que implicó repintar todas las unidades de color azul luego de la transferencia de la administración de las líneas de autobuses del Gobierno Nacional a la ciudad.

La omisión del lema generó quejas y demandas públicas en redes sociales, lo que impulsó la legislación local este año. La nueva ley dicta que todas las unidades de autobuses urbanos deben incorporar la leyenda en un lugar visible, con un formato y una tipografía específicos que determinará la autoridad de aplicación.

El proyecto fue elaborado por el legislador Andrés La Blunda, del bloque Unión por la Patria (UxP), quien destacó la importancia del lema como recordatorio constante del reclamo argentino sobre las islas. “Constituye un recordatorio diario de nuestro reclamo soberano”, declaró el pertonista La Blunda, quien subrayó que esta política debe implementarse de manera uniforme en todo el país.

La Ley Nacional 27.023 había invitado expresamente a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adoptar esta idea con especial énfasis en la señalización en los sistemas de transporte público.