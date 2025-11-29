Fallas en software de Airbus A320neo provocan numerosos contratiempos en todo el mundo

La intensa radiación solar puede dañar los controles de vuelo del modelo A320neo

Aerolíneas de todo el mundo han reportado retrasos y cancelaciones generalizadas tras una alerta urgente del fabricante europeo Airbus sobre un problema técnico crítico en su popular modelo A320neo, en el que la intensa radiación solar podría dañar los controles de vuelo.

Airbus ha emitido una Transmisión de Alerta al Operador (AOT, por su sigla en inglés) solicitando medidas preventivas inmediatas en un número significativo de aviones A320neo en servicio, lo que, en otras palabras, implica volver al software anterior.

La interrupción es particularmente notable en Estados Unidos, coincidiendo con el ajetreado fin de semana de Acción de Gracias, que se prevé como el más concurrido en 15 años.

American Airlines, el mayor operador mundial de A320, informó que aproximadamente 340 de sus 480 aviones requieren reparación, por lo que proyectó “algunos retrasos operativos”, aunque espera que las actualizaciones estén prácticamente completadas para el sábado, ya que cada reparación tarda aproximadamente dos horas. Delta Air Lines y United Airlines también se vieron afectadas, pero anticipan un impacto operativo limitado.

En Europa, Wizz Air y EasyJet advirtieron a los pasajeros sobre posibles interrupciones. Esta última indicó que estaba trabajando estrechamente con las autoridades para minimizar las interrupciones. El aeropuerto londinense de Gatwick notificó al público este viernes las afectaciones en aproximadamente 80 vuelos.

En Asia, la aerolínea japonesa All Nippon Airways (ANA) canceló más de 60 vuelos, lo que afectó aproximadamente a 9500 pasajeros. Cada avión afectado requiere aproximadamente cuatro horas para su revisión, dijo la empresa.

Air New Zealand confirmó que el “problema global de software” afectaría sus servicios regulares. Todos sus aviones A320neo recibirían una actualización de software antes de su próximo servicio de pasajeros.

La colombiana Avianca declaró que el inconveniente afecta a más del 70% de su flota, lo que la llevó a suspender la venta de boletos para vuelos hasta el 8 de diciembre.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) ha ordenado que las aeronaves afectadas solo puedan volar sin pasajeros para llegar a las instalaciones de mantenimiento para su reparación. Concluidas dichas tareas, las aeronaves podrán reanudar el servicio de pasajeros.

Airbus se ha disculpado por la interrupción operativa causada por las recomendaciones, enfatizando que la seguridad sigue siendo la “prioridad número uno y absoluta”.