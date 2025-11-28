Segunda Dama de Bolivia en UCI por tumor cerebral

La diputada boliviana Diana Romero, esposa del vicepresidente Edmand Lara, ha sido ingresada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido al deterioro de su salud causado por un tumor cerebral.
La legisladora del Partido Demócrata Cristiano (PDC) inició recientemente un tratamiento con fármacos medicamentos para controlar el crecimiento del tumor. Sin embargo, desarrolló una intolerancia severa a los fármacos, lo que agravó su condición y requirió la hospitalización inmediata y atención especializada.
Fuentes cercanas a la familia indicaron que los galenos están evaluando la posibilidad de una cirugía, un procedimiento que inicialmente habían evitado debido a los riesgos asociados. La congresista permanece bajo monitoreo constante mientras el equipo tratante determina el siguiente paso.
El vicepresidente Lara viajó inmediatamente de La Paz a Santa Cruz, suspendiendo parte de su agenda para estar con su esposa. La familia solicitó respeto a su privacidad durante este difícil momento.
La noticia provocó mensajes de apoyo de altos funcionarios. A pesar de los supuestos desacuerdos entre él y Lara, el presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, emitió un comunicado expresando su solidaridad con la familia.
“Expresamos nuestra más profunda preocupación y solidaridad con la diputada Diana Romero, esposa del vicepresidente Edmand Lara, en este difícil momento que atraviesa debido a su delicado estado de salud, y le enviamos todo nuestro apoyo y cariño”, declaró Paz.
“Con fuerza, unidad y fe en Dios, confiamos en que juntos superarán este desafío”, añadió.
La Cámara de Diputados de Bolivia también emitió un comunicado expresando su profunda solidaridad con Romero y el vicepresidente Lara, deseando una pronta recuperación.