Migrantes ilegales llegan en masa de Chile a Perú por temor a Kast

Cordero señaló que el flujo migratorio era relativamente normal

El presidente peruano, José Jerí, convocó este viernes a un Consejo de Ministros extraordinario para declarar, como se anunció, el estado de emergencia en la frontera con Chile como respuesta a la creciente afluencia de migrantes indocumentados. La medida busca reforzar drásticamente el control y la seguridad.

“Se convoca a un Consejo de Ministros extraordinario para declarar, como se anunció, el estado de emergencia y, por lo tanto, redoblar esfuerzos con las Fuerzas Armadas en su vigilancia. Asimismo, Migración y la Policía Nacional Civil intensificarán los controles de identidad para la tranquilidad de nuestros compatriotas. Nuestras fronteras son respetadas”, declaró Jerí.

La decisión responde a una solicitud formal del gobernador regional de Tacna, Luis Ramón Torres, quien mencionó la necesidad de apoyo logístico del Ejército para reforzar a la Policía Nacional Civil (PNP) y “prevenir y evitar el ingreso de migrantes indocumentados”.

La tensión política se intensificó hasta convertirse en una crisis la mañana del viernes en el complejo fronterizo de Chacalluta, donde ciudadanos extranjeros, principalmente venezolanos, enfrentaron dificultades para salir de Chile debido a los estrictos requisitos fronterizos de Perú.

Migrantes frustrados bloquearon la carretera Panamericana Sur en ambas direcciones, exigiendo que se les permitiera ingresar a territorio peruano para continuar su viaje hacia el norte.

Carabineros de Chile finalmente despejaron la ruta. Unos 100 extranjeros regresaron a pie a territorio chileno tras no lograr cruzar. La salida masiva de Chile parece estar impulsada por la retórica política de la actual campaña presidencial chilena.

Bloomberg mencionó un “cambio abrupto” en la dinámica migratoria, lo que resultó en un éxodo repentino, dada la narrativa del candidato presidencial José Antonio Kast. Los migrantes en los controles fronterizos expresaron su temor a una posible expulsión forzosa si Kast gana la próxima segunda vuelta contra la izquierdista Jeanette Jara.

El ministro de Seguridad chileno, Luis Cordero, confirmó un “diálogo diplomático y administrativo activo” con Perú para prevenir una posible crisis humanitaria en la frontera de Arica, donde las autoridades locales temen que se forme un “cuello de botella” de migrantes.

Sin embargo, Cordero minimizó el vínculo político, afirmando que el flujo de salidas era “relativamente normal” y atribuyendo el colapso fronterizo principalmente a las nuevas medidas de control de Perú.