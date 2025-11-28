Camarada Ralph pierde elecciones de San Vicente y las Granadinas

Gonsalves, de 79 años, ha estado en el cargo durante 24 años consecutivos

Tras 24 años consecutivos en el cargo, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves —también conocido como Camarada Ralph por su postura izquierdista—, perdió las elecciones de este jueves frente al historiador y politólogo Dr. Goodwin Friday, del centroderechista Nuevo Partido Democrático (NDP).

Gonsalves, de 79 años y miembro del Partido Laborista Unificado (ULP), fue uno de los líderes democráticamente elegidos con más años de servicio en el mundo.

El NDP obtuvo una mayoría significativa de los escaños en el parlamento de 15 miembros, consiguiendo al menos 11 escaños, aunque algunos recuentos finales sugieren que podría haber obtenido hasta 14.

La fuerza conservadora, que gobernó de 1984 a 2001, obtuvo el 57,61% del voto popular, un aumento notable con respecto a las últimas elecciones de 2020, donde el ULP obtuvo la mayoría de los escaños a pesar de que el NDP ganó el voto popular.

Tras su segundo intento de llegar al poder, Friday se convertirá en el séptimo Primer Ministro de la isla desde su independencia en 1979. Se espera que su administración impulse iniciativas políticas que contrastan marcadamente con las del ULP, centrándose en cambios económicos y diplomáticos.

El NDP ha propuesto introducir un programa de Ciudadanía por Inversión para generar ingresos nacionales. Además, el partido planea romper las relaciones diplomáticas con Taiwán —que San Vicente reconoce desde 1981— en favor de lazos más estrechos con China continental.

La derrota del martes marca un giro político significativo para la pequeña nación, miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) —que incluye a Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros países caribeños— y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).