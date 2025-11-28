Brasil bota otro submarino Scorpene

El Almirante Karam comenzará ahora sus pruebas de mar

La Armada de Brasil celebró esta semana un hito en su programa de modernización naval (ProSub) con la botadura ceremonial del Almirante Karam (S43), el cuarto submarino de la clase Scorpene construido en el país en virtud de un acuerdo estratégico con Francia.

El evento, celebrado en el complejo naval de Itaguaí, al sur de Río de Janeiro, consolidó a Brasil como poseedor de la mayor y más moderna flota de submarinos de la región.

La ceremonia incluyó la botadura del “Almirante Karam”, que ahora inicia sus pruebas de mar, y la puesta en servicio oficial del tercer submarino de la serie, el Tonelero (S42).

El programa ProSub (Programa de Desarrollo de Submarinos) comenzó en 2008 mediante un acuerdo entre el entonces presidente Lula da Silva y su homólogo francés, Nicolas Sarkozy, que implicó la construcción de cuatro submarinos diésel-eléctricos convencionales (derivados de la clase francesa Scorpene) con una importante transferencia de tecnología. Si bien la construcción de los cuatro submarinos convencionales ya está completa, Brasil continúa con el desarrollo de una quinta unidad de propulsión nuclear.

El evento fue presidido por el ministro de Defensa, José Múcio Monteiro. La jueza Carmen Lúcia, del Supremo Tribunal Federal (STF), rompió la botella de champán contra el buque. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontraba en viaje de regreso de África, por lo que no pudo asistir al evento.

Para Brasil, la fuerza submarina es estratégica como elemento disuasorio y un crucial en la defensa de lo que la Armada denomina la “Amazonia Azul”, es decir, la vasta plataforma continental y la zona económica exclusiva del país, que representa el 95% del petróleo y el 80% del gas natural de Brasil, además del 95% del comercio exterior. Además, es una importante fuente de minerales.

Buenos Aires ha estado en contacto con Francia y el Grupo Naval (que sigue siendo propiedad estatal en más del 60%) durante más de tres años en relación con la posible adquisición de los submarinos Scorpene. El Secretario de Estrategia y Asuntos Militares de Argentina también estuvo presente en la ceremonia del Almirante Karam.