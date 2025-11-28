Argentina nomina al titular de la OIEA para Secretario General de la ONU

Grossi ha dirigido el OIEA durante los últimos seis años

Argentina ha nominado oficialmente al Embajador Rafael M. Grossi, actual Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), como su candidato a Secretario General de las Naciones Unidas para el período 2027-2031.

El anuncio posiciona a una figura destacada de la diplomacia internacional para liderar potencialmente el organismo mundial en un momento en que los Estados miembros exigen una reforma institucional significativa.

El canciller Pablo Quirno presentó formalmente la candidatura, destacando la probada capacidad de liderazgo de Grossi para gestionar crisis globales.

“Es un honor y un privilegio presentar hoy la candidatura de Rafael Grossi para el cargo de Secretario General de las Naciones Unidas”, declaró Quirno. “Estas herramientas son esenciales para ejercer el cargo de Secretario General en el actual escenario internacional, marcado por nuevos desafíos, en un momento en que, 80 años después de su fundación, la Organización de las Naciones Unidas necesita consolidar reformas que fortalezcan su eficacia y renueven su prestigio internacional”.

El gobierno argentino destacó la distinguida trayectoria de Grossi, que incluye décadas de servicio: más de cuatro décadas como funcionario diplomático argentino.

Reconocido por su “extraordinaria labor” al frente del OIEA durante seis años, donde fue elegido para un segundo mandato en 2023, los logros de Grossi se han centrado en contribuir a la paz y la seguridad internacionales mediante una “gestión abierta, eficiente, presente y orientada a resultados”, explicó Quirno.

La probada capacidad del diplomático para promover el diálogo y actuar como un interlocutor imparcial y eficaz en conflictos y crisis internacionales graves motivó su nominación, argumentó Buenos Aires.

La candidatura de Grossi ya cuenta con el respaldo del presidente paraguayo, Santiago Peña.

”Recibí con satisfacción la información de que Rafael Grossi fue nominado por Argentina para la Secretaría General de las Naciones Unidas. Un profesional de calidad con una larga trayectoria que ha demostrado su capacidad de gestión y liderazgo como Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Paraguay apoya total y decididamente su candidatura“, escribió el Peña. ”Confío en que sabrá afrontar los grandes desafíos globales y revitalizar la ONU con su labor”, añadió.

Como miembro fundador de la ONU, el gobierno libertario argentino reiteró su firme compromiso con los principios de la organización, en particular la preservación de la paz y la seguridad internacionales.