Vastas zonas del sur de Brasil en emergencia debido a fuertes tormentas

No se descartan deslizamientos aislados debido a las lluvias acumuladas en el Valle de Itajaí y la Costa Norte

El número de municipios del estado brasileño de Santa Catarina que declararon la emergencia debido a las fuertes lluvias y el paso de un ciclón aumentó a once el martes por la tarde

El clima extremo, que alcanzó su punto máximo el lunes, dejó una estela de inundaciones, daños y comunidades aisladas en todo el estado, aunque la estabilidad estaba regresando.

La ciudad de Luiz Alves, en el valle de Itajaí, fue la más afectada. El ayuntamiento suspendió las clases lunes y martes y abrió un albergue para los residentes desplazados. La ciudad, de 11.000 habitantes, registró el equivalente a una semana de lluvia en menos de 24 horas.

Los graves efectos incluyeron importantes inundaciones y aislaron docenas de cabezas de ganado. El gobernador de Santa Catarina, Jorginho Mello, tenía previsto visitar Luiz Alves para evaluar la magnitud de los daños. En la Costa Norte, Joinville reportó múltiples puntos de inundación y cierres de carreteras en al menos cuatro barrios la mañana del lunes. Un panorama similar se vivió en Balneário Barra do Sul y Araquari.

El mal tiempo se extendió más allá de Santa Catarina, afectando a estados vecinos, como la localidad de Erechim, Río Grande do Sul, donde se reportaron más de 150 heridos. En Guarapuava, en el estado de Paraná, granizos del tamaño de huevos de gallina causaron destrozos.

Las autoridades confirmaron este martes que el ciclón estaba perdiendo fuerza a medida que la inestabilidad disminuía. Se esperaban condiciones climáticas normales en la mayor parte de Santa Catarina en las próximas horas. Sin embargo, no se descartan deslizamientos aislados debido a las lluvias acumuladas en el Valle de Itajaí y la Costa Norte.

A pesar de la mejora, varias comunidades permanecen aisladas, incluyendo más de 40 viviendas en Massaranduba, que también suspendió las clases debido a las lluvias.