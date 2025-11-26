EE UU: Dos guardias nacionales heridos de bala cerca de la Casa Blanca

Trump ha sido informado sobre la “trágica situación”, dijo Leavitt

Dos guardias nacionales y un sospechoso resultaron heridos de bala cerca de la Casa Blanca este miércoles por la tarde, confirmó la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 2 pm, hora del este, en la intersección de las calles 17 y H del noroeste, a unas dos cuadras de la Casa Blanca.

Según se informó, las víctimas fueron trasladadas de urgencia a distintos centros de salud en estado crítico. El sospechoso herido fue puesto bajo custodia. El Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D.C. anunció en redes sociales que el lugar fue asegurado.

Las autoridades acordonaron la zona con cinta policial y recomendaron a los residentes que se mantuvieran alejados mientras la investigación continúa.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el presidente Donald Trump ha sido informado sobre la “trágica situación” y que el caso está siendo monitoreado de cerca.

“El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos con heridas graves y ahora hospitalizados en dos hospitales separados, también está gravemente herido”, escribió Trump en Truth Social. Añadió que el sospechoso no identificado “pagará un precio muy alto” por el tiroteo, cuyo motivo se desconoce de momento.

El incidente provocó una fuerte respuesta policial que incluyó miembros del Servicio Secreto. Las circunstancias exactas del tiroteo siguen difusas.

(Noticia en desarrollo)