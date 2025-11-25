Documento final de la COP30 no menciona los combustibles fósiles

Corrêa do Lago reconoció la decepción de algunos asistentes

La 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) concluyó en Belém, Brasil, con la aprobación de un documento final que ha generado tanto consenso como fuertes críticas por su falta de ambición, en particular por su silencio sobre el futuro de los combustibles fósiles.

La “Decisión de Esfuerzo Colectivo”, adoptada por consenso tras intensas negociaciones —incluyendo una breve suspensión debido a las objeciones de varios países latinoamericanos— no hace referencia explícita a la eliminación gradual o la transición hacia el uso del carbón, el petróleo y el gas natural. Esta omisión se produce a pesar de la insistencia de la Unión Europea (UE) y de países como Colombia y Francia.

El presidente de la conferencia, André Corrêa do Lago, reconoció la decepción de algunos asistentes durante su discurso de clausura. Algunos países “tenían mayores ambiciones”, admitió. Para compensar la evidente ausencia de un lenguaje concreto sobre hidrocarburos, Corrêa do Lago, en representación de la presidencia brasileña, se comprometió a crear dos “hojas de ruta” independientes durante el próximo año: una para la transición a combustibles fósiles y otra para revertir la deforestación. El acuerdo de la COP30 también fue criticado por no establecer nuevos compromisos para detener la deforestación ni abordar el consumo mundial de carne.

El documento reafirma el compromiso con el Acuerdo de París de 2015 y el objetivo crucial de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales.

El plenario aprobó una lista definitiva de “indicadores” destinados a medir el progreso en las acciones de adaptación al cambio climático.

El capítulo sobre financiación mantiene el acuerdo de la COP29 en Bakú, que insta a las naciones ricas a seguir “encaminadas” hacia el objetivo de contribuir con 300 000 millones de dólares anuales a los países emergentes.

La cumbre concluyó con un llamamiento a una mayor ambición en las acciones para abordar el calentamiento global, aunque el texto final en sí mismo preveía pocos mecanismos inmediatos para lograrlo.