CFK envía mensaje grabado a encuentro anual feminista

También se abordaron temas como la censura y los derechos indígenas y territoriales.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (CFK) envió un mensaje grabado desde su arresto domiciliario con motivo del 38.º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Travestis, Lesbianas, Intersex y Personas No Binarias que finalizó en la ciudad de Corrientes este lunes.

CFK declaró ante las cerca de 70.000 activistas reunidas en el evento de tres días que su detención era una metáfora del malestar económico del país. “Que esté privada de mi libertad y proscrita es la metáfora perfecta y disciplinaria de una Argentina cuyas posibilidades de desarrollo y crecimiento económico están siendo liquidadas”, señaló.

“La libertad no es solo caminar por la calle: es poder decidir la vida que cada persona tiene derecho a construir con su trabajo en un país verdaderamente libre”, añadió.

Los argentinos están desesperados y sus rostros reflejan “la tristeza infinita que se vislumbra en los gestos de cada vecino”, señaló la exjefa de Estado.

Las participantes, muchas de las cuales ondeaban pancartas con la leyenda “Cristina Libre”, describieron la ocasión como el marco perfecto para contener la “furia de las trava [travestis]” y la “indignación por los recortes a las políticas de género”.

Ante la amenaza de las reformas laborales y previsionales bajo la actual administración libertaria del presidente Javier Milei, los talleres y asambleas del encuentro se centraron principalmente en la resistencia organizada. También se abordaron temas como la censura y los derechos indígenas y territoriales.