Siete aerolíneas suspenden vuelos hacia y desde Venezuela

Las aerolíneas venezolanas operan con normalidad

Siete aerolíneas internacionales suspendieron sus conexiones con Venezuela durante el fin de semana después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera una advertencia de seguridad sobre posibles riesgos en el espacio aéreo del país sudamericano.

Las primeras en suspender sus vuelos programados el sábado fueron Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca (Colombia), Caribbean (Trinidad), GOL (Brasil) y LATAM (con filiales en Chile, Brasil, Colombia y otros países).

La medida se produjo tras un Aviso de Seguridad a las Misiones Aéreas (NOTAM) emitido por la FAA el viernes, que advertía a los operadores de aeronaves civiles sobre una situación “potencialmente peligrosa”. La alerta de la FAA se refería al “deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”.

Este incremento de la preparación militar, observado desde septiembre, está vinculado a un despliegue militar estadounidense en el Caribe. La FAA recomendó a los operadores ”tener precaución al volar en la Región de Información de Vuelo (FIR SVZM) de Maiquetía a cualquier altitud”, advirtiendo que las amenazas podrían representar un riesgo para las aeronaves durante las fases de sobrevuelo, llegada y salida, así como para las aeronaves en tierra.

El NOTAM destacó específicamente un crecimiento en la interferencia del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) en la FIR Maiquetía. Dicha interferencia, causada por inhibidores de señal y suplantadores de radio, puede afectar equipos críticos de comunicación, navegación, vigilancia y seguridad hasta a 250 millas náuticas de distancia.

La agencia estadounidense también señaló que, durante los últimos dos meses, Venezuela ha realizado múltiples ejercicios militares y ordenado una movilización masiva. Si bien Caracas no ha expresado su intención de atacar la aviación civil, la FAA señaló que las fuerzas armadas poseen aeronaves de combate avanzadas y sistemas de armas capaces de alcanzar altitudes operativas de aeronaves civiles.

La FIR Maiquetía (SVZM), administrada por Venezuela, abarca todo el territorio venezolano y se extiende hasta el Mar Caribe. Los operadores estadounidenses ya tienen prohibido volar hacia/desde Venezuela en virtud de una orden de 2019, y ahora deben notificar a la FAA con 72 horas de antelación antes de volar por el espacio aéreo cubierto por el NOTAM.

En medio de la advertencia de seguridad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a Fox News que planea mantener una conversación con el líder venezolano, Nicolás Maduro, “en un futuro próximo”.

El domingo, Turkish Airlines se unió a la lista de aerolíneas que suspendieron sus servicios hacia y desde Venezuela en respuesta a la alerta estadounidense.

Mientras tanto, Latam Airlines Colombia confirmó en un comunicado que “la prioridad es la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones. Por esta razón, la aerolínea decidió cancelar los vuelos en la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá los días 23 y 24 de noviembre como medida preventiva”.

Por su parte, las aerolíneas venezolanas mantienen sus horarios sin cambios.

El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), la aerolínea de bandera del país, emitió un comunicado en el que enfatiza que todos sus vuelos “se están ejecutando con absoluta normalidad”. Estelar Latinoamérica C.A., Avior Airlines, Rutaca Airlines, Turpial Airlines y LASER Airlines emitieron confirmaciones similares de operaciones normales.

Los informes de que importantes aerolíneas internacionales, como Copa Airlines de Panamá y Turkish Airlines, también mantenían sus itinerarios regulares de vuelos a Venezuela, rápidamente se volvieron poco fiables.

“Debería haber vuelos normales a todos los países latinoamericanos desde Latinoamérica y el mundo. No se deben bloquear países, porque eso bloquea a las personas y eso debería considerarse un crimen de lesa humanidad”, insistió el domingo el presidente colombiano Gustavo Petro. Ningún país tiene derecho a interferir en los asuntos de otro, añadió, mientras la Autoridad de Aviación Civil de Colombia activaba los protocolos de seguridad en respuesta a la advertencia de la FAA.