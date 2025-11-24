Lula prevé que el acuerdo Mercosur-UE se firme el 20 de diciembre

La UE y el Mercosur finalizaron las negociaciones en diciembre pasado

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este domingo en la Cumbre del G20 en Sudáfrica que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) se firmará el 20 de diciembre. Lula, quien ostenta la presidencia rotatoria del bloque sudamericano, ha priorizado el acuerdo.

”Es un acuerdo que involucra a casi 722 millones de habitantes y 22 billones de dólares de producto interno bruto (PIB). Es sumamente importante, posiblemente el mayor acuerdo comercial del mundo. Y, tras la firma del acuerdo, aún nos queda mucho trabajo por hacer antes de poder empezar a disfrutar de sus beneficios, pero se firmará“, argumentó Lula durante una ronda de prensa en Johannesburgo.

La Unión Europea y el bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay finalizaron las negociaciones del acuerdo en diciembre pasado, aproximadamente 25 años después del inicio de las conversaciones. Se firmarán dos textos: el primero, de carácter económico-comercial y provisional, y el acuerdo completo.

En septiembre, la Comisión Europea los presentó formalmente al Parlamento Europeo y a los Estados miembros del bloque europeo. El Parlamento Europeo debe aprobar el acuerdo con el voto favorable del 50% más uno de sus miembros, lo que podría encontrar resistencia en países como Francia, donde se han presentado objeciones.

Además, al menos 15 de los 27 países deben ratificar el texto, lo que representa al menos el 65% de la población total de la Unión Europea. Esto podría tardar varios años. Cuando el acuerdo completo entre en vigor, sustituirá al acuerdo comercial provisional.

Los países del Mercosur deben hacer lo mismo y presentar el documento final a sus parlamentos, pero la entrada en vigor es individual, lo que significa que no es necesario esperar la aprobación de los parlamentos de los cuatro Estados miembros.

Francia, el mayor productor de carne de vacuno de la UE, ha calificado el acuerdo de ”inaceptable“, alegando que no tiene en cuenta los requisitos medioambientales en la producción agrícola e industrial. El presidente Lula respondió afirmando que Francia es proteccionista en lo que respecta a sus intereses agrícolas.

Los agricultores europeos han protestado en varias ocasiones, alegando que el acuerdo daría lugar a importaciones baratas de productos sudamericanos, principalmente carne de vacuno, que no cumplen con las normas ecológicas y de seguridad alimentaria de la UE. La Comisión Europea ha negado este hecho.

Brasil argumenta que cualquier normativa de salvaguardia adoptada internamente por la Unión Europea debe cumplir plenamente con el espíritu y los términos acordados en el acuerdo.

La Comisión y sus promotores, como Alemania y España, afirman que el acuerdo ofrece una vía para compensar las pérdidas comerciales debidas a los aranceles impuestos por Donald Trump y reducir la dependencia de China, en particular en el caso de los minerales esenciales.

Quienes apoyan el acuerdo en la Unión Europea consideran al Mercosur un mercado en crecimiento para los automóviles, la maquinaria y los productos químicos europeos, así como una fuente fiable de minerales esenciales para su transición ecológica, como el litio metálico para baterías, del que Europa depende actualmente de China. También señalan los beneficios agrícolas, ya que el acuerdo ofrecería un mayor acceso y aranceles más bajos para el queso, el jamón y el vino de la UE. Durante la conferencia de prensa, Lula también aclaró que se espera la firma del acuerdo en Brasilia durante la Cumbre de Líderes del Mercosur, el 20 de diciembre en Foz de Iguazú.

Según Lula, el presidente de Paraguay no podrá asistir en esa fecha, por lo que la reunión de alto nivel debería celebrarse a principios de enero en Foz de Iguazú, en la región de la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. ”Posiblemente programaremos la reunión del Mercosur para principios de enero y firmaremos [el acuerdo] el 20 de diciembre“, afirmó.

Respecto al encarcelamiento de su predecesor, Jair Bolsonaro, durante el fin de semana, Lula afirmó que ”todos saben lo que hizo”. Sin embargo, declinó comentar sobre fallos específicos del Supremo Tribunal Federal (STF). “No comento una decisión del STF. El tribunal tomó una decisión, fue juzgado, tenía todo el derecho a la presunción de inocencia; fueron prácticamente dos años y medio de investigación, negociación de cargos y juicio. En otras palabras, el tribunal decidió, está decidido, cumplirá la condena que el tribunal determinó, y todo el mundo sabe lo que hizo”, subrayó Lula.

Consultado sobre si esta medida afectaría su relación con el presidente estadounidense Donald Trump, Lula respondió: “Trump necesita saber que somos un país soberano, que nuestros tribunales deciden, y lo que se decide aquí, está decidido”. (Source: Agencia Brasil)