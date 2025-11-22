Trump y Mamdani acuerdan cooperar por el bien de Nueva York

Ambos líderes se comprometieron a trabajar juntos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este viernes en la Casa Blanca con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, dejando de lado semanas de intenso antagonismo público para prometer cooperación en una agenda centrada en el poder adquisitivo de la población y la seguridad pública.

Ambos líderes describieron la reunión en la Oficina Oval como “muy productiva”, a pesar de su historial de intercambios combativos. Trump, quien previamente había calificado al socialdemócrata Mamdani de “lunático comunista” y cuestionado su ciudadanía, adoptó un tono conciliador. “Es un gran defensor, alguien diferente”, declaró Trump tras el encuentro. “Cuanto mejor se desempeñe, más feliz seré”.

El diálogo se centró en tres temas principales en los que ambos afirmaron haber llegado a un acuerdo sobre la necesidad de atender el costo de la vida, la vivienda y la delincuencia. Mamdani, quien aprovechó la frustración de los votantes por la inflación, afirmó que el mandatario “ganó muchos votos neoyorquinos gracias a su política de bajar los precios”. Trump coincidió: “Si logro bajar los precios, será bueno para Nueva York”.

Además, Trump resaltó que estaba atento a los planes de Mamdani. “La gente se sorprendería, pero yo quiero ver lo mismo”, enfatizó el líder republicano.

Los dos políticos destacaron su objetivo compartido de una ciudad más segura. La reunión “no se centró en desacuerdos, sino en el propósito común de servir a los neoyorquinos”, señaló Mamdani.

El ambiente cordial contrastó marcadamente con la retórica de la contienda por la alcaldía, donde Mamdani, el primer musulmán en ser elegido alcalde de Nueva York, se había declarado con orgullo “la peor pesadilla de Donald Trump”. Respecto a quienes calificaron a Mamdani de “yihadista”, Trump observó que era “en realidad muy racional”.

Consultado sobre si todavía consideraba a Trump un “fascista”, Mamdani intentó responder, pero el presidente lo interrumpió: “No importa. Puedes decir 'sí'. Es más fácil que explicarlo. No me importa”.

Trump también suavizó sus amenazas previas de recortar los fondos federales a la ciudad de Nueva York si el nuevo alcalde no cooperaba con los agentes federales de inmigración. “Espero ayudarlo, no perjudicarlo. No creo que eso suceda”, dijo.

Según algunos analistas, la reunión resultó ventajosa para ambos. Le dio al relativamente desconocido Mamdani una plataforma de alto perfil y le permitió a Trump centrarse en el tema del poder adquisitivo. Otros sugirieron que el objetivo de fondo de Trump podría ser una división del Partido Demócrata al elogiar a la figura progresista.