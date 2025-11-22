Elecciones en las Falkland: 19 candidatos disputarán los 8 escaños de la Asamblea Legislativa

En la tarde del 11 de diciembre se darán a conocer los nombres de los nuevos miembros de la Asamblea Legislativa.

El viernes 21 de noviembre venció el plazo para inscribirse como candidato en las Elecciones Generales 2025 de las Islas Falkland. En total, 19 aspirantes competirán por los 8 escaños de la Asamblea Legislativa.

De los 19 candidatos, 15 se presentarán para los cinco escaños correspondientes a Stanley, mientras que 4 competirán por los tres escaños del Camp. Esto se debe a que la Asamblea Legislativa está compuesta por ocho miembros electos: cinco por la capital y tres por el resto del territorio insular.

Las elecciones generales se celebrarán el jueves 11 de diciembre, aunque los votantes del Camp podrán acceder al sistema de votación móvil desde el día anterior, el 10 de diciembre.

El proceso democrático será observado por representantes de @CPA_Secretariat bajo la etiqueta #Falklands #FIElection25.

Los 15 candidatos por Stanley son (incluyendo quienes buscan la reelección):

Lewis Clifton

Peter Biggs (reelección)

Stacey Bragger

Grant Budd

Chris Clarke

Dean Dent

Clovis Kilmartin

Mark Pollard (reelección)

Cheryl Roberts

Glenn Ross

Gavin Short (reelección)

Roger Spink (reelección)

Lee Summers

Leona Vidal (reelección)

Gary Webb

Los cuatro candidatos para los tres escaños del Camp son:

Michael Goss

Dot Gould

Jack Ford (reelección)

Andy Watson

(Solo Jack Ford busca la reelección, ya que los otros dos representantes del Camp, John Birmingham y Teslyn Barkman, no se presentan.)