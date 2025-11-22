Elecciones en las Falkland: 19 candidatos disputarán los 8 escaños de la Asamblea Legislativa

En la tarde del 11 de diciembre se darán a conocer los nombres de los nuevos miembros de la Asamblea Legislativa.

El viernes 21 de noviembre venció el plazo para inscribirse como candidato en las Elecciones Generales 2025 de las Islas Falkland. En total, 19 aspirantes competirán por los 8 escaños de la Asamblea Legislativa.

De los 19 candidatos, 15 se presentarán para los cinco escaños correspondientes a Stanley, mientras que 4 competirán por los tres escaños del Camp. Esto se debe a que la Asamblea Legislativa está compuesta por ocho miembros electos: cinco por la capital y tres por el resto del territorio insular.

Las elecciones generales se celebrarán el jueves 11 de diciembre, aunque los votantes del Camp podrán acceder al sistema de votación móvil desde el día anterior, el 10 de diciembre.

El proceso democrático será observado por representantes de @CPA_Secretariat bajo la etiqueta #Falklands #FIElection25.

Los 15 candidatos por Stanley son (incluyendo quienes buscan la reelección):

Biggs, Peter (reelección)

Bragger, Stacy

Budd, Grant

Clarke, Cris

Clifton, Lewis

Dent, Dean

Kilmartin, Clovis

Pollard, Mark (reelección)

Roberts, Cheryl

Ross, Glenn

Short, Gavin (reelección)

Spink, Roger (reelección)

Summers, Lee

Vidal, Leona (reelección)

Webb, Gary

Los cuatro candidatos para los tres escaños del Camp son:

Ford, Jack (reelección=

Goss, Michael

Gould, Dorothy

Watson, Andrew

(Solo Jack Ford busca la reelección, ya que los otros dos representantes del Camp, John Birmingham y Teslyn Barkman, no se presentan.)