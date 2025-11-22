Elecciones en las Falkland: 19 candidatos disputarán los 8 escaños de la Asamblea Legislativa

El viernes 21 de noviembre venció el plazo para inscribirse como candidato en las Elecciones Generales 2025 de las Islas Falkland. En total, 19 aspirantes competirán por los 8 escaños de la Asamblea Legislativa.
De los 19 candidatos, 15 se presentarán para los cinco escaños correspondientes a Stanley, mientras que 4 competirán por los tres escaños del Camp. Esto se debe a que la Asamblea Legislativa está compuesta por ocho miembros electos: cinco por la capital y tres por el resto del territorio insular.
Las elecciones generales se celebrarán el jueves 11 de diciembre, aunque los votantes del Camp podrán acceder al sistema de votación móvil desde el día anterior, el 10 de diciembre.
El proceso democrático será observado por representantes de @CPA_Secretariat bajo la etiqueta #Falklands #FIElection25.
Los 15 candidatos por Stanley son (incluyendo quienes buscan la reelección):
Biggs, Peter (reelección)
Bragger, Stacy
Budd, Grant
Clarke, Cris
Clifton, Lewis
Dent, Dean
Kilmartin, Clovis
Pollard, Mark (reelección)
Roberts, Cheryl
Ross, Glenn
Short, Gavin (reelección)
Spink, Roger (reelección)
Summers, Lee
Vidal, Leona (reelección)
Webb, Gary
Los cuatro candidatos para los tres escaños del Camp son:
Ford, Jack (reelección=
Goss, Michael
Gould, Dorothy
Watson, Andrew
(Solo Jack Ford busca la reelección, ya que los otros dos representantes del Camp, John Birmingham y Teslyn Barkman, no se presentan.)