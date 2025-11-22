Chile lanza servicio “Cherry Express” a China

Chile ha dado inicio oficialmente a su temporada de exportación de cerezas frescas 2025-2026 por vía marítima. Los primeros buques dedicados al servicio “Cherry Express” zarparon directamente desde el Puerto de San Antonio hacia China esta semana. La temporada depende en gran medida del mercado asiático, que adquiere aproximadamente el 93% de todas las exportaciones chilenas de cerezas.

Las cerezas son el principal producto agrícola de exportación de Chile y el segundo producto más exportado en general, solo superado por el cobre. La industria ha programado 32 servicios directos “Cherry Express” a China para esta temporada, el doble de los 16 ofrecidos el año pasado.

La estrategia de envíos rápidos ha reducido el tiempo promedio de viaje a China de 30 a 23 días, convirtiéndose en un pilar fundamental de la cadena logística, señaló Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile.

“Estamos promocionando 29 ciudades de China, principalmente del interior, con el lanzamiento de una nueva campaña llamada 'Festival de Hielo y Nieve', que se celebra durante las primeras semanas de enero”, declaró Marambio. Explicó además que esta actividad combina las esculturas de hielo y nieve del invierno chino con la cereza. Asimismo, la industria chilena se centrará en las celebraciones del Año Nuevo Chino, el 17 de febrero, cuando las cerezas se convierten en un regalo popular entre familiares y amigos.

“Las cerezas chilenas son muy populares en China, un mercado enorme, y la demanda de cerezas chilenas de alta calidad es inagotable”, declaró el embajador chino en Chile, Niu Qingbao, a medios locales. “Las cerezas son un producto muy importante en la relación comercial entre Chile y China”, añadió.

“Cada temporada de cerezas supone un gran desafío logístico. La coordinación entre los diferentes actores de la cadena es clave para mantener la competitividad del sector y seguir posicionando a Chile como líder en exportaciones de fruta”, señaló Claudia Soler, directora ejecutiva del Comité Chileno de la Cereza.

Frutas de Chile proyectó que esta temporada se exportarían 131 millones de cajas de cerezas a nivel mundial, equivalentes a 655.000 toneladas. Las ventas de cerezas al exterior han crecido un 25% anual en volumen durante la última década, y la producción representa el 30% del empleo (200.000 empleos directos) en el sector frutícola del país.