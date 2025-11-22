Argentina y EE. UU. firman acuerdo aduanero estratégico

Pazo firmó el documento en representación de Argentina

La Agencia de Control e Ingresos Aduaneros de Argentina (ARCA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) firmaron un acuerdo en Washington este viernes para profundizar la cooperación bilateral, mejorar la seguridad fronteriza y agilizar el comercio mediante controles inteligentes y procesos 100% digitales que incluyen la automatización y digitalización del tráfico de pasajeros y carga.

El documento fue firmado en representación del país sudamericano por el Director Ejecutivo de la ARCA, Juan Pazo, y el Subcomisionado Ejecutivo Adjunto de CBP, Donald R. Stakes.

Según la ARCA, fortalecer la coordinación entre ambas agencias aduaneras ”mejorará la capacidad de identificar amenazas, combatir la delincuencia transnacional y cumplir con los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de Aduanas (OMA)” mediante controles más eficientes, basados en el riesgo y con tecnología de punta.

El acuerdo también busca fortalecer la seguridad fronteriza y promover el comercio legítimo entre ambas naciones, reduciendo los tiempos logísticos y aumentando la competitividad del sector privado.

La agencia argentina enfatizó que este acuerdo representa un paso más hacia la reducción o eliminación de trámites presenciales y/o en papel. Según se informó, el acuerdo cumple con los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para trabajar conjuntamente contra la delincuencia transnacional mediante una política de seguridad fronteriza más sólida.