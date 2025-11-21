Trump elimina aranceles del 40% a 212 productos brasileños

Trump y Lula han suavizado sus relaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminó un arancel del 40% a más de 200 productos agrícolas y ganaderos brasileños, incluyendo carne de res, verduras, café, cacao y algunos fertilizantes a base de amoníaco. La decisión se tomó tras negociaciones con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Los aranceles formaban parte de una disputa comercial más amplia. Trump impuso inicialmente un arancel del 10% a casi todos los países y posteriormente añadió una penalización del 40% específicamente a Brasil (elevando el total al 50% en algunos productos) en represalia por el procesamiento judicial y la condena a 27 años de prisión del expresidente brasileño Jair Bolsonaro (aliado de Trump) por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante Lula.

La semana pasada, ya se había levantado el arancel general del 10% a los productos agrícolas brasileños. Tras un encuentro en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2025, una llamada telefónica el 6 de octubre y una reunión presencial el 26 de octubre en Kuala Lumpur (Malasia), ambos líderes acordaron negociar. Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvieron conversaciones el 13 de noviembre.

La nueva medida tiene carácter retroactivo al 13 de noviembre de 2025. La lista también incluye algunos combustibles fósiles, productos químicos derivados del carbón, gases licuados, pulpa de madera y componentes de la aviación civil.

La decisión es especialmente significativa para los exportadores brasileños de café y carne de res. Estados Unidos es el principal comprador de café de Brasil, representando aproximadamente el 16% de las exportaciones del país.

Trump describió la medida como un reflejo de un “progreso inicial” en las negociaciones en curso con Brasil y citó recomendaciones de funcionarios estadounidenses que indicaban que los aranceles adicionales ya no estaban justificados para estas importaciones agrícolas. Tras meses de tensión, Trump y Lula han restablecido las relaciones, y Brasil ha logrado una importante victoria comercial con la eliminación total de los aranceles punitivos estadounidenses a exportaciones clave.