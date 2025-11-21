Paraguay concreta su primer envío de carne de aves a Filipinas

Albania sigue siendo el principal destino de los envíos avícolas paraguayos

Paraguay ha completado con éxito su primera exportación de carne de ave a Filipinas, un hito importante en su estrategia para expandir el comercio con el mercado asiático. El envío inaugural se realizó apenas dos meses después de la apertura oficial del mercado filipino a los productos avícolas paraguayos, según se informó esta semana en Asunción.

Este logro es fundamental para la estrategia comercial del gobierno del presidente Santiago Peña, dirigida a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), un bloque de 10 países que representan a más de 700 millones de habitantes y un PIB combinado superior a los 3,9 billones de dólares estadounidenses.

El envío histórico consistió en un contenedor refrigerado de 40 pies con 27 toneladas de muslos deshuesados con piel. La carga, distribuida en 2250 cajas, cumplió con todos los requisitos sanitarios y comerciales, lo que marca el inicio de una nueva etapa para el sector agropecuario paraguayo.

Gerónimo Vargas Peña, gerente general de la empresa exportadora Pollos Kzero, calificó el evento como un hito histórico para la avicultura paraguaya. Asimismo, señaló que el sudeste asiático es el mercado más atractivo para la carne de pollo debido al rápido aumento en el consumo de proteína animal, lo que genera una fuerte demanda. También indicó que se espera que la expansión del mercado a Filipinas crezca, impactando positivamente la cadena de valor mediante el incremento de la mano de obra directa e indirecta, además de representar una oportunidad para los proveedores locales de maíz.

Vargas Peña reconoció el papel fundamental de los esfuerzos gubernamentales, en particular las misiones comerciales y la coordinación con instituciones como el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa), para la exitosa apertura del mercado filipino.

Las relaciones entre Filipinas y Paraguay, naciones geográficamente distantes, se remontan a siglos atrás y actualmente se caracterizan por la cooperación mutua en numerosos sectores. Ambos países comparten una herencia española, que influye en su gastronomía, entre otros temas de interés común.

Paraguay exporta principalmente productos agrícolas como soya y carne a Filipinas. A su vez, Filipinas exporta productos manufacturados y electrónicos a Paraguay. Además, la inversión mutua ha aumentado, con empresas filipinas interesadas en la agricultura, la energía y la infraestructura paraguayas, mientras que empresas paraguayas han incursionado en el mercado filipino en sectores como la minería y el turismo. Asimismo, Paraguay y Filipinas mantienen cordiales relaciones políticas y diplomáticas, apoyándose mutuamente en organizaciones internacionales.

Según el Senacsa, en octubre, las exportaciones avícolas paraguayas alcanzaron aproximadamente los US$ 9 millones, siendo Albania el principal destino, seguida de Vietnam e Irak.