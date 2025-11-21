Falklands, concurrida celebración para el cumpleaños del Rey Carlos III

El Gobernador Martin-Reynolds, de uniforme de gala

En una recepción muy concurrida la comunidad de las Islas Falkland celebró el 14 de noviembre el cumpleaños del Rey Carlos III, festejo que tuvo lugar en Casa de Gobierno y como anfitrión al gobernador de las Islas, Colin Martin-Reynolds CMG.

Durante su discurso el gobernador resaltó los estrechos vínculos entre las Falklands con el Reino Unido, y recordó que durante un breve intercambio con el Rey, previo a su partida a las Islas, Su Majestad demostró su pasión por las Falklands, y su vida natural.

El Rey comentó al gobernador sobre la calidez de la comunidad de las Falklands y su compromiso con el medio ambiente. El gobernador por su parte agregó que durante los pocos meses en las Islas, “la comunidad ha sido una de las cosas que realmente me han impactado de forma manifiesta. Se trata de una comunidad muy especial y un lugar muy hermoso; el medio ambiente y el tesoro con que contamos aquí son evidentes a donde vayas en las Islas”.

Durante la recepción el gobernador aprovechó a ponderar el despliegue de tarjetas de cumpleaños realizada por escolares en una competencia con motivo de los 77 años del Rey Carlos. Habló gratamente sorprendido y emocionado por el talento de los escolares y del compromiso y aliento por parte de los maestros de escuelas. Dijo además que esperaba poder entregarle las tarjetas ganadoras al Rey, en mano, la semana entrante, cuando está prevista una reunión con el monarca.

Martin-Reynolds también refirió y agradeció a todos los trabajadores con tareas esenciales que no pudieron disfrutar del día libre (feriado por el cumpleaños del Rey), al igual que a todo el personal de MPC, a la FIDF (Fuerza de Defensa de Falklands) por la salutación de 21 cañonazos, y a todo el personal de Casa de Gobierno, con especial mención para su chef Katherine Cáceres.

En la recepción se sirvieron canapés pero típicos de la gastronomía de Gran Breta;a y una gran torta, obra de la chef Cáceres con la cobertura, una bandera, con los colores del Reino Unido (Union Jack). Los asistentes fueron invitados a llevarse una porción para compartir con sus familiares.

Por último el Gobernador culminó sus palabras agradeciendo a todos la bienvenida que tanto el cómo su familia han recibido en las Falklands, “muchas gracias por hacer que tanto Sam como yo nos hemos sentido tan bien venidos en estos primeros meses. Y otro gran agradecimiento por brindarnos vuestro tiempo para entender cómo son las Islas y aun mejor la comunidad”. (Fuente: Penguin News)