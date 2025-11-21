Bolivia: Niegan ruptura entre el presidente Paz y el vicepresidente Lara

“Es evidente para todos” que el Presidente Paz Pereira “no se parece en nada a una marioneta”, insistió Faval

La portavoz de la Presidencia de Bolivia, Carla Faval, negó el viernes la existencia de una ruptura entre el presidente Rodrigo Paz Pereira y el vicepresidente Edmund Lara, afirmando que las especulaciones sobre tensiones internas “no se corresponden con la realidad”.

Faval sostuvo que “no existe ninguna división interna respecto a las funciones del presidente y el vicepresidente”. Asimismo, confirmó una próxima reunión entre Paz y Lara para “tomar las medidas correspondientes en materia de comunicación y gestión de su cargo como presidente y vicepresidente”, cuya fecha aún no se ha revelado.

Asimismo, la vocera sugirió que la ciudadanía debe “acostumbrarse” a tener un presidente y un vicepresidente presentes, y defendió el papel activo de Lara, que, si bien puede generar “opiniones controvertidas”, está “presente para el país y atento a sus funciones”.

Consultada sobre la insinuación de Lara de que el mandatario podría ser una “marioneta” de Samuel Doria Medina, Faval respondió que “es evidente para todos” que el Presidente “no se parece en nada a una marioneta”. También destacó que Paz Pereira “está tomando medidas firmes y coherentes, con gran carácter y templanza, para brindar mucha certidumbre al país”.

Faval subrayó además que las funciones del presidente y el vicepresidente “son completamente distintas, pero también complementarias”.

También el viernes, cientos de simpatizantes de Lara se manifestaron en el centro de La Paz para exigir que no lo excluyeran del gobierno boliviano. “¡Lara no está solo!”, coreaban. La marcha culminó frente al edificio de la Vicepresidencia (Asamblea Legislativa).