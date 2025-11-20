Más de 800 invitados festejaron el cumpleaños del Rey Carlos III en Buenos Aires

El Embajador David Cairns dirige la palabra a los cientos de invitados que concurrieron a la celebración

El martes se celebró el 77° Cumpleaños de Su Majestad el Rey Carlos III en la Residencia del Embajador Británico. El festejo contó con la presencia de unos 800 invitados, incluyendo personalidades de la política, el Congreso, la Justicia y el mundo empresario, diplomáticos, académicos, artistas, periodistas y miembros de la sociedad civil.

El gobierno argentino estuvo representado por el canciller Pablo Quirno; los ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, entre otros.

Se trató del primer gran evento encabezado por el Embajador David Cairns, quien arribó al país en septiembre último. Además, el festejo marcó el cierre de la campaña del Bicentenario, ya que durante todo este año la Embajada celebró dos siglos de relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y la Argentina.

Durante su discurso, el Embajador Cairns rememoró algunos hitos de estos 200 años, como la construcción de la Torre de los Ingleses a comienzos del siglo XX y la visita que Carlos hizo a la Argentina en 1999 (cuando todavía era Príncipe de Gales), y en particular sus incursiones en el tango y en el polo.

Antes de finalizar su mensaje, el Embajador exhibió un video que resume los 200 años de historia a través de grandes abrazos y amistades forjadas entre británicos y argentinos: desde Messi con Beckham y Fangio con Moss hasta la fructífera relación forjada entre los premios Nobel César Milstein y Frederick Sanger.

El video completo se puede ver en http://bit.ly/ElGranAbrazo

Durante el evento, los invitados pudieron recorrer las cinco “Estaciones del Bicentenario”, en las que mediante una instalación gráfica y audiovisual se abordaba la rica historia de la relación bilateral desde diversos ángulos: la cooperación científica y educativa, el intercambio comercial, los deportes, la cultura, y los aportes de la inmigración británica a la Argentina.

Luego del discurso del Embajador, la banda argentina Oeisis hizo un tributo a Oasis, el grupo de Manchester que el fin de semana realizó dos históricos shows en el estadio Monumental. Además, la cantante María Álvarez de Toledo fue la encargada de entonar los himnos de ambos países, y el DJ Maxi Martina, que conduce The Selector, el programa de radio semanal del British Council, desplegó una selección de música británica de todos los tiempos.

El principal auspiciante del evento fue la campaña GREAT, que es la marca país del Reino Unido y cuyo lema invita a “ver las cosas de una manera diferente”. Además, contó con el apoyo de varias empresas británicas que tuvieron amplia oportunidad para desplegar sus productos y servicios con el sello de excelencia del Reino Unido.