Chile: Sindicato de pilotos de LATAM Airlines pone fin a 8 días de huelga

LATAM estima que las operaciones se normalizarán recién el 25 de noviembre

LATAM Airlines Group y el Sindicato de Pilotos de Latam (SPL) llegaron a un acuerdo la noche del miércoles, poniendo fin a la primera huelga de pilotos de la aerolínea desde 1997. El paro, que involucró a 464 pilotos sindicalizados, provocó numerosas cancelaciones de vuelos durante los últimos ocho días.

El nuevo convenio colectivo, que establece condiciones laborales competitivas y garantiza la sostenibilidad de la compañía, estará vigente desde 2025 hasta 2028. La huelga, que comenzó el 12 de noviembre, se produjo tras el fracaso de la mediación obligatoria, luego de que el 97% de los miembros del sindicato rechazara la oferta final de la compañía el 3 de noviembre. Las negociaciones, que comenzaron el 1 de septiembre, se estancaron debido al monto de los ajustes salariales para 2026 y 2027. Los pilotos habían solicitado un ajuste del 1,5% para esos años, lo que la compañía consideró “inaccesible”.

El líder del SPL, Mario Troncoso, reconoció el esfuerzo y declaró: ”Queremos agradecer a nuestros miembros por su unidad, confianza y valentía, así como a los sindicatos chilenos y extranjeros que expresaron su apoyo y solidaridad, y a la Dirección de Trabajo (DT) por su mediación responsable y profesional en este proceso”.

La empresa expresó su gratitud a la DT en un comunicado por su profesionalismo y lamentó las complicaciones que enfrentaron los pasajeros.

Si bien la huelga ha finalizado, la aerolínea confirmó que las operaciones no se normalizarán de inmediato. Las cancelaciones de vuelos comunicadas a los pasajeros hasta el 24 de noviembre seguirán vigentes. LATAM prevé que las operaciones se reanuden con normalidad el 25 de noviembre.

El vicepresidente de Servicio al Cliente de LATAM, Paulo Miranda, agradeció a los equipos que trabajaron durante la huelga para proteger a los pasajeros y recomendó a los viajeros que continúen consultando el estado de sus vuelos a través de los canales oficiales de la aerolínea.