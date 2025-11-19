Senado de EE UU aprueba proyecto de ley para la divulgación de los archivos de Epstein

Se espera que Trump promulgue la ley en breve

El Senado de EE UU aprobó este martes un proyecto de ley que exige la divulgación de documentos de la investigación sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, y lo envió de inmediato al presidente Donald Trump para su promulgación.

La acción de la Cámara Alta se produjo horas antes tras una votación abrumadoramente favorable en la Cámara de Representantes, que aprobó la legislación con 427 votos a favor y uno en contra.

La medida fue notoria por su rapidez y la ausencia de una votación o debate tradicional. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, solicitó que el proyecto de ley se remitiera automáticamente al pleno del Senado, y no se presentó ninguna objeción.

“Cuando un proyecto de ley sale de la Cámara de Representantes con 427 votos a favor y uno en contra, y el presidente dice que lo va a firmar, no estoy seguro de que sea posible enmendarlo”, señaló el líder republicano John Thune.

El presidente Trump, que inicialmente se había opuesto a la iniciativa, cambió de postura ante la presión de su propio partido y ha anunciado públicamente que firmaría el proyecto si llegaba a su despacho.

Minutos antes de la decisión del Senado, el mandatario publicó en Truth Social que no le preocupaba el momento de la aprobación y que la prioridad era que los republicanos recordaran “todas las victorias” que su administración había logrado.

Se espera que Trump ratifique la norma en breve, la cual ordenaría al Departamento de Justicia que divulgue los documentos relacionados con Epstein.

La aprobación se produce una semana después de que los demócratas de la Cámara de Representantes publicaran una serie de 20.000 correos electrónicos que supuestamente demostraban que Epstein había mencionado directamente a Trump, y que -por ende- el presidente estaba al tanto de sus delitos y había pasado “horas” con una de las víctimas.

El proyecto, conocido como la “Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein”, aborda la divulgación de los registros relacionados con el caso del Departamento de Justicia contra Epstein. La llamada “lista de clientes de Epstein” ha sido objeto de escrutinio público. Sin embargo, este año, el Departamento de Justicia y el FBI emitieron un memorándum, obtenido por Axios, negando la existencia de dicha lista. “Esta revisión sistemática no reveló ninguna 'lista de clientes' incriminatoria. Tampoco se hallaron pruebas creíbles de que Epstein chantajeara a personas prominentes como parte de sus acciones”, se lee en el documento.