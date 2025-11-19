Escándalo $LIBRA: informe dice que Milei promovió un negocio privado y violó normas éticas

La comisión confirmó vínculos directos entre el presidente Milei y los principales promotores de la maniobra $LIBRA

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el criptofiasco $LIBRA concluyó en su informe final que el presidente Javier Milei podría haber incurrido en mala conducta en el ejercicio de sus funciones al promover una empresa privada, lo cual violaría la Ley de Ética Pública

El documento, firmado por 15 diputados de la oposición y presidido por Maximiliano Ferraro, insta al Congreso a evaluar formalmente la conducta del mandatario.

La comisión, que investigó el presunto fraude internacional durante nueve meses, afirmó que tanto Milei como su hermana, la secretaria presidencial Karina Milei, fueron actores clave que facilitaron el esquema mediante acciones y omisiones, incurriendo así en responsabilidad política.

“Javier Milei utilizó su autoridad presidencial, y Karina Milei, como mínimo, facilitó el uso de recursos públicos del gobierno nacional para llevar a cabo un acto que se investiga como una presunta estafa internacional”, advierte el documento.

El informe alega específicamente que el Presidente violó la Ley de Ética Pública 25.188 al utilizar su cargo público para promover un negocio privado. Además, la investigación reveló que Milei actuó sin consultar a los organismos técnicos o jurídicos del Estado, omitiendo así la debida diligencia.

Esta conducta se habría repetido con otra criptomoneda —KIP—, lo que sugiere un patrón de elusión de los mecanismos formales de supervisión.

Además de recomendar acciones contra el Presidente, la comisión anunció que presentará cargos penales contra varios funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial, quienes —según afirma— obstruyeron la investigación, como el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el jefe de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; la exjefa de la Unidad de Investigación $LIBRA, Florencia Zicavo; el Juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi; y el Fiscal Eduardo Taiano, quienes “se negaron sistemáticamente a cooperar con la investigación, obstaculizando el ejercicio de nuestras facultades constitucionales”.

La comisión confirmó vínculos directos entre el Presidente y promotores clave, entre ellos el empresario estadounidense Hayden Davis y los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Se documentaron dieciséis reuniones, aunque solo cuatro fueron declaradas oficialmente.

Según el informe, 114.410 billeteras digitales sufrieron pérdidas, mientras que 36 personas obtuvieron ganancias superiores a un millón de dólares estadounidenses. Un juez federal estadounidense sugirió que los principales beneficiarios del esquema podrían ser Javier y Karina Milei.