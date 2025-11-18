Trump presenta “Pase FIFA” que agiliza visas para Mundial de Fútbol

“Para quienes tengan la intención de acompañarnos en la Copa Mundial, les recomiendo encarecidamente que soliciten su visa de inmediato”, sugirió Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes un sistema de tramitación de visas acelerado para los espectadores internacionales que planean asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

En una sesión en el Despacho Oval junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Trump presentó el sistema, al que Infantino se refirió como el “Sistema de Programación de Citas Prioritarias de la FIFA” (PASS, por su sigla en inglés). Trump lo denominó simplemente “Pase Rápido”.

El sistema está diseñado para agilizar el proceso de visas para los aficionados que hayan adquirido legalmente entradas para el torneo.

El “Pase FIFA” otorgará prioridad a los poseedores de entradas por parte del Departamento de Estado para programar citas en los consulados estadounidenses por delante de otras solicitudes pendientes.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó el despliegue de más de 400 funcionarios consulares adicionales en todo el mundo, duplicando en algunos casos la presencia de personal en las embajadas de ciertos países, para gestionar el aumento previsto de visitantes.

Rubio afirmó que en casi el 80% de los consulados estadounidenses a nivel mundial, incluyendo los de Argentina y Brasil, ahora se pueden obtener citas para la entrevista de visa en un plazo de 60 días tras la inscripción.

“Para quienes deseen acompañarnos en la Copa Mundial, les recomiendo encarecidamente que soliciten su visa de inmediato”, exhortó Trump.

A pesar de la agilización de la programación, las autoridades recalcaron que el sistema no elude los requisitos legales y de seguridad. “Su boleto no es una visa. No garantiza la entrada a Estados Unidos”, insistió Rubio. “Lo que garantiza es una cita prioritaria. Aun así, pasarán por el mismo proceso de verificación. Realizaremos exactamente las mismas comprobaciones que para cualquier otra persona. La única diferencia es que les damos prioridad”.

Los aficionados aún deben completar el formulario estándar DS-160 para la visa y pagar la tarifa de solicitud de US$185, además de una nueva “tarifa de integridad de visa” de US$250.

El torneo de 48 equipos, programado del 11 de junio al 19 de julio de 2026, se anticipa como uno de los eventos deportivos más grandes de la historia, coincidiendo con el 250 aniversario de Estados Unidos.

Se espera que más de 6 millones de personas asistan a los 104 partidos, 78 de los cuales se jugarán en Estados Unidos, en 11 estadios.

Trump proyectó que la Copa Mundial impulsaría una actividad económica de más de 30 mil millones de dólares y crearía cerca de 200.000 empleos.