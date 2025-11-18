EE UU elimina aranceles a cientos de productos agrícolas peruanos

Estados Unidos ha ampliado significativamente la lista de productos peruanos exentos de aranceles, confirmó este lunes en Lima la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera.
Una orden ejecutiva aprobada por el gobierno estadounidense añadió más de 200 productos a la lista, de los cuales aproximadamente 100 corresponden al sector agrícola peruano, según se explicó.
Esta medida restablece la competitividad para los productores peruanos, ya que casi el 50 % de las exportaciones de Perú a EE UU están ahora exentas de aranceles recíprocos.
La exención arancelaria se aplica a una variedad de productos agrícolas peruanos de alto valor, incluyendo frutas y verduras frescas (aguacates, mangos, jengibre, limones y naranjas), materias primas (café y cacao) y productos con valor agregado (jugos naturales de frutas).
Tan solo en 2024, estos productos generaron US$1.200 millones en exportaciones a Estados Unidos, lo que representa el 24 % del total de los envíos peruanos a ese mercado.
Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones peruanas de productos agrícolas y no tradicionales, representando estas últimas más del 40% de los despachos a ese país.
A pesar del anterior arancel recíproco del 10% —que, según señaló Mera, era un “arancel básico impuesto a nivel mundial” y no específico para Perú—, las exportaciones a Estados Unidos crecieron entre enero y septiembre de 2025, alcanzando un total de US$6.708 millones, un aumento del 8,2% interanual.
Las exportaciones son una importante fuente de empleo para Perú, generando aproximadamente un millón de puestos de trabajo directos y tres millones de indirectos. Recientemente se han visto impulsadas por un mejor desempeño del sector agrícola, la recuperación de la pesca y una creciente oferta de productos con valor agregado.