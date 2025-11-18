Caso de espionaje entre Brasil y Paraguay queda cerrado

Ramírez Lezcano le comunicó a Vieira que el caso estaba cerrado para el gobierno paraguayo

Paraguay cerró formalmente un incidente diplomático relacionado con presuntas actividades de inteligencia brasileñas en su territorio, luego de que el canciller brasileño, Mauro Vieira, entregara un informe confidencial y aclaraciones a su homólogo, Ramírez Lezcano le comunicó a Vieira que el caso estaba cerrado para el gobierno paraguayo este lunes.

Se explicó que, en adelante, ambas naciones podrán reanudar en diciembre las negociaciones cruciales sobre el Anexo C del Tratado de Itaipú.

Durante la reunión, Vieira presentó el informe confidencial solicitado por el gobierno paraguayo sobre las acciones de la Agencia de Inteligencia Nacional Brasileña (ABIN) entre junio de 2022 y marzo de 2023, iniciadas durante la administración de Jair Bolsonaro.

Vieira confirmó que el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva dio por terminada la operación de inmediato al tener conocimiento de ella. Asimismo, lamentó el impacto negativo del episodio en las relaciones bilaterales y aseguró que Brasil está tomando todas las medidas para identificar a los involucrados y llevarlos ante la justicia.

Tras recibir la información, el canciller paraguayo, Ramírez Lezcano, declaró que el gobierno de su país considera el asunto cerrado. El contenido del informe no se hará público.

Tras esta resolución diplomática, los ministros acordaron reanudar las negociaciones sobre la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú en la primera quincena de diciembre de 2025. Las conversaciones se basarán en el entendimiento bilateral alcanzado en abril de 2024. El Anexo C del Tratado de Itaipú regula las bases financieras de la electricidad producida por la enorme represa hidroeléctrica conjunta y se considera crucial para el futuro energético de Paraguay.

Los cancilleres también analizaron futuras visitas presidenciales y presentaron una amplia agenda para fortalecer los lazos bilaterales en diversos sectores.