Brasil: Descubren nuevas reservas de petróleo en Cuenca de Campos

Petrobras explicó en un comunicado que se analizarán muestras del yacimiento para determinar su calidad con mayor precisión

La petrolera estatal brasileña Petrobras anunció esta semana el descubrimiento de un yacimiento de petróleo en la Cuenca de Campos, frente a la costa de Río de Janeiro. Según las evaluaciones iniciales, el petróleo encontrado es de excelente calidad.

El pozo exploratorio 4-BRSA-1403D-RJS se ubica en la zona post-salina del bloque Suroeste Tartaruga Verde, a 108 kilómetros de la costa de Campos dos Goitacazes, a una profundidad de 734 metros.

“La perforación de este pozo ya se ha completado, confirmándose la presencia de un intervalo petrolífero mediante perfiles eléctricos, indicios de gas y muestreo de fluidos”, informó Petrobras en un comunicado.

Se enviarán muestras del material para su análisis en laboratorio, con el fin de caracterizar con mayor precisión las condiciones de los yacimientos y los fluidos, añadió la compañía.

El bloque Tartaruga Verde Suroeste fue adquirido en septiembre de 2018, en la 5.ª Ronda de Producción Compartida, con la empresa estatal Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) como gestora. Petrobras es la operadora del bloque con una participación del 100%.

A diferencia del presal, que representa aproximadamente el 80% de la producción total de petróleo del país, los yacimientos post-salinos se denominan así porque el petróleo que se encuentra allí se halla bajo el lecho marino, antes de la capa de sal, es decir, a menor profundidad que en el presal.

Según explica PPSA, la Cuenca de Campos fue el primer descubrimiento, con un gran potencial para la exploración y el reto de alcanzar aguas profundas. Su formación tuvo lugar hace 100 millones de años, a partir de la separación de los continentes sudamericano y africano, convirtiéndose en una especie de «relleno natural» formado por los sedimentos vertidos al océano Atlántico durante ese período.

El área abarca aproximadamente 100 000 kilómetros cuadrados, extendiéndose desde Espírito Santo, cerca de Vitória, hasta Arraial do Cabo, en la costa norte de Río de Janeiro. (Fuente: Agencia Brasil)