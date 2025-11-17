Paraguay firma acuerdo de modernización estatal con El Salvador

Paraguay ha rubricado un acuerdo de cooperación con El Salvador para mejorar su sector público, en respuesta a la necesidad de mayor eficiencia ante la inestabilidad económica mundial. El Memorando de Entendimiento (MdE) se concretó entre el Instituto Nacional de Administración Pública (INAPP) de Paraguay y la Escuela Superior de Innovación en Administración Pública (ESIAP) de El Salvador.

La firma estuvo a cargo de Andrea Picaso, Viceministra de Capital Humano del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Paraguay, y Claudia de Larin, Directora Ejecutiva de la ESIAP.

El objetivo principal de la alianza es fomentar el intercambio técnico y la difusión de mejores prácticas en gestión pública. La cooperación se centrará en el desarrollo de programas comunes, cursos de actualización académica y generación de contenido, metodologías de aprendizaje modernas y el uso de herramientas tecnológicas para promover la profesionalización continua de los funcionarios públicos.

Según el acuerdo, ambos países también facilitarán el intercambio de especialistas en gestión pública y la creación de materiales que apoyen la toma de decisiones orientada a resultados en las instituciones estatales.

La ESIAP, creada en 2021 bajo la presidencia de Nayib Bukele en El Salvador, se considera un referente regional en innovación gubernamental y capacitación para la administración pública.

Durante la reunión bilateral, Jorge Paredes, Director General de Presupuesto del MEF, expuso la estrategia fiscal actual de Paraguay. Enfatizó la necesidad del país sudamericano de mantener un gasto público prudente, fortalecer sus instituciones e impulsar reformas para mejorar la eficiencia del Estado. Paredes señaló que estos factores han sido cruciales para preservar la estabilidad y la credibilidad de Paraguay en los mercados internacionales ante los desafíos que plantea el panorama fiscal global.