Nuevo ataque estadounidense deja tres presuntos narcotraficantes muertos

Holsey afirmó que el despliegue se lleva a cabo siguiendo las directivas de Trump

Tres presuntos narcotraficantes murieron en un nuevo ataque de las fuerzas estadounidenses en el Pacífico Oriental, en aguas internacionales, según se anunció en Washington. Los tres individuos fueron descritos como “narcoterroristas” y la misión se llevó a cabo en el marco de la Operación Southern Spear, confirmó el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom).

“Tres narcoterroristas varones murieron. La embarcación traficaba narcóticos y fue atacada en aguas internacionales”, declaró el comunicado de Southcom. Las fuerzas estadounidenses han matado a al menos 83 personas en más de 20 operaciones en alta mar contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico desde principios de septiembre.

#BREAKING



The pentagon releases video of its 21st known strike on an alleged drug-trafficking boat, killing at least 3



US Southern Command announced Sunday. pic.twitter.com/1WB848pCUC — danise (@danise_palmers) November 17, 2025

El nuevo ataque coincidió con una importante escalada militar y la entrada del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Mar Caribe.

El almirante Alvin Holsey, jefe del Southcom, afirmó que la llegada del portaaviones —el más grande y moderno de la flota estadounidense— forma parte de la operación militar en curso. Holsey enfatizó que el despliegue es una respuesta directa a la directiva del presidente Donald Trump de intensificar la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

El USS Gerald R. Ford “representa un paso crucial para fortalecer nuestra solución y proteger la seguridad del hemisferio occidental”, declaró Holsey.

La intensificación de la presencia militar ha generado fricciones diplomáticas y preocupación entre varias naciones latinoamericanas, incluyendo Venezuela y Colombia, que temen que la escalada naval pueda conducir a una incursión terrestre estadounidense de mayor envergadura.

Venezuela reaccionó con cautela, pero calificó la presencia militar estadounidense cerca de sus aguas como una “provocación”. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, describió el reciente anuncio de Washington sobre ejercicios militares conjuntos con Trinidad y Tobago como “irresponsable”.

Trinidad y Tobago confirmó que la Armada de Estados Unidos realizará ejercicios conjuntos con su Fuerza de Defensa. Washington sostiene que la Operación Lanza del Sur tiene como objetivo “desmantelar las organizaciones narcoterroristas”.

Por otro lado, grupos de derechos humanos han sugerido que estas operaciones en alta mar equivalen a ejecuciones extrajudiciales, ya que no se presentaron pruebas que respaldaran las afirmaciones de que los objetivos eran narcotraficantes confirmados.