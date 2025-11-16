Falklands y “voto con los pies”, según Jefa Tory fascinada con Milei y su ‘Argentina Grande’

La jefa conservadora Kemi Badenoch alabó al líder ‘anarco-capitalista’ por el severo programa de austeridad aplicado en Argentina abatiendo la inflación

El presidente argentino, Javier Milei, tiene por lo visto una nueva admiradora, nada menos que la líder del Partido Conservador británico quien manifestó esta semana sentirse fascinada por la política del libertario de hacer “Argentina grande”, tan grande “que a los habitantes de las Islas Falkland les encantaría cambiar de nacionalidad”.

La jefa conservadora Kemi Badenoch fue citada por la prensa de Londres, en el cual durante un discurso ante inversores y académicos de América Latina alabó al líder ‘anarco-capitalista’ por el severo programa de austeridad aplicado en Argentina que ha permitido abatir la inflación y promover crecimiento.

Aunque debe subrayarse que Ms Badenoch aclaró que discrepaba abiertamente con Milei en cuanto a la soberanía de las Islas Falkland, empero subyacente deslizó de cierta forma el enfoque del presidente argentino en cuanto a cómo se podría hacer efectivo el reclamo sobre las Islas.

El artículo publicado en CityAM, reproduciendo estas afirmaciones de la jefa conservadora, recuerda que en abril pasado Milei sostuvo que quería que los Isleños “prefirieran ser argentinos” en mérito “al poder recuperado de Argentina”, y basado en su política libertaria que haría de su país el de mayor libertad del mundo.

“Cuando hablamos de la soberanía de las Islas Falkland, siempre dejamos muy en claro que el voto más importante de todos, es el de los pies.” Y continuó, “por eso luchamos para hacer de Argentina una nación tan poderosa que los Isleños preferirán ser argentinos, y entonces ni siquiera será necesario persuadirlos para que eso suceda”.

Durante su presentación de unos quince minutos, y como respuesta a esas afirmaciones, la líder conservadora sostuvo, “me parece fascinante, amo la competencia. Soy una convencida que la competencia es el factor que hará crecer todas nuestras economías”.

Empero concluyó afirmando que “cualquier gobierno conservador que me toque encabezar desde ya digo que será inquebrantable en nuestro apoyo a la soberanía británica sobre las Islas Falkland.”