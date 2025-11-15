Cabo del Ejército chileno herido por disparo accidental en puesto fronterizo con Perú

El Ejército confirmó que la víctima se encontraba “estable, consciente y fuera de peligro”

Un cabo segundo del Ejército chileno resultó herido la tarde del viernes luego de que un soldado conscripto disparara accidentalmente su arma de servicio en un puesto de observación cerca de la frontera con Perú.

El incidente ocurrió en el puesto de observación fronterizo “Beta”, bajo la jurisdicción del Cuartel General de la Zona Fronteriza “Arica y Parinacota”, durante una operación de rutina de relevo de tropas.

Según un comunicado emitido por la 4.ª Brigada Motorizada “Rancagua”, el soldado conscripto estaba manipulando su arma de servicio cuando accidentalmente disparó. La bala impactó al cabo en la pierna derecha.

Tras el disparo accidental, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia médica. Personal militar brindó primeros auxilios en el lugar para estabilizar al suboficial herido antes de ser trasladado de urgencia al Hospital Regional de Arica para recibir atención médica especializada.

El Ejército confirmó que la víctima se encuentra estable, consciente y fuera de peligro. Posteriormente, la brigada Rancagua inició una investigación sobre el incidente. La unidad militar señaló además en un comunicado que se estaba brindando apoyo al cabo segundo herido y a su familia, e insistió en su compromiso con el “monitoreo continuo de la aplicación de los protocolos de seguridad en el manejo de armas”.