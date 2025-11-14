Minera responsable por colapso de una represa en Brasil

El colapso de la represa de Fundão causó la muerte de 19 personas

El Tribunal Superior de Justicia de Londres dictaminó este viernes que la empresa minera británica BHP fue responsable del colapso de la represa de Fundão en la ciudad de Mariana, estado brasileño de Minas Gerais, ocurrido hace diez años. La empresa es accionista de la firma Samarco, bajo cuya operatoria sucedió el desastre.

Según el fallo del tribunal británico, fue una imprudencia mantener el nivel de la represa. “El riesgo de colapso era previsible. Dadas las evidentes señales de saturación de relaves y los numerosos incidentes de filtraciones y grietas, fue una imprudencia continuar elevando el nivel de la represa sin un análisis de riesgos adecuado. Un estudio habría identificado los factores de seguridad. Es inconcebible que se decidiera continuar elevando el nivel de la represa en estas circunstancias”, declaró el tribunal en su fundamentación.

BHP respondió en un comunicado que apelará la decisión del viernes. “BHP informa que apelará la decisión del tribunal británico y reafirma su compromiso con el proceso de remediación en Brasil y la implementación del Acuerdo del Río Doce”.

La minera destacó que se pagaron aproximadamente 70 mil millones de reales (13.210 millones de dólares) a los habitantes de la cuenca del Río Doce y a entidades públicas brasileñas. ”Más de 610.000 personas recibieron compensación. (...) El tribunal inglés confirmó la validez de los acuerdos suscritos, lo que debería reducir significativamente el monto y el valor del litigio en curso“, argumentó la empresa. BHP también afirmó que considera que las medidas adoptadas en Brasil son ”la forma más eficaz” de compensar a todos los afectados por la tragedia, así como al medio ambiente.

El próximo año se celebrará una nueva audiencia para evaluar el alcance de los daños causados por el colapso de la represa. Habrá una tercera etapa para definir la compensación individualizada. Esta fase, sin embargo, se prevé que tenga lugar recién en 2028.

El 5 de octubre de 2015, el colapso de la represa de Fundão vertió toneladas de desechos mineros y contaminó ríos. También afectó a municipios cercanos y causó la muerte de 19 personas. (Fuente: Agencia Brasil)