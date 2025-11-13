Brasil enfrenta nueva amenaza de ciclones tras fuertes tormentas — alerta también en Argentina

Un ciclón es una vasta área de baja presión atmosférica que puede abarcar miles de kilómetros

Tras el paso de un potente ciclón extratropical por el centro-sur de Brasil la semana pasada —que provocó fuertes tormentas y un tornado que devastó partes de Paraná y Santa Catarina—, el país enfrenta un riesgo continuo de fenómenos meteorológicos similares hasta fin de año.

Los expertos enfatizaron que, si bien es imposible pronosticar con precisión la cantidad de ciclones restantes, el paso de frentes fríos en noviembre aumenta la probabilidad de nuevos episodios. Los meteorólogos explican que la trayectoria e intensidad exactas de un ciclón extratropical solo pueden predecirse días antes de que toque tierra.

Wanderson Luiz Silva, profesor de meteorología de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), señaló que cada ciclón extratropical está asociado a un frente frío. Con el pronóstico de que más sistemas frontales atravesarán Brasil antes de finales de noviembre, es posible que se formen más ciclones. “Es necesario realizar un seguimiento diario para predecir la trayectoria de estos ciclones y si se acercarán o se alejarán de la costa brasileña”, declaró Silva a Metrópoles.

Antonio Marengo, meteorólogo del Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales (Cemaden), confirmó que un ciclón ya se ha formado y otro está ingresando a la región, recalcando que los pronósticos precisos solo son posibles a corto plazo.

Según el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet), un ciclón es un área extensa de baja presión atmosférica que puede abarcar miles de kilómetros. En el hemisferio sur, los vientos giran en sentido horario hacia el centro de baja presión, concentrando aire cálido y húmedo que asciende formando nubes densas, lo que genera fuertes vientos y lluvias intensas.

Marengo explicó que los ciclones extratropicales son comunes en el Atlántico Sur. El peligro surge cuando un ciclón se intensifica y se acerca demasiado al continente, lo que puede generar fuertes vientos, granizo y, en ocasiones, pequeños vórtices que dan lugar a tornados.

El meteorólogo del Cemaden Marcelo Seluchi añadió que numerosos artículos sugieren que los ciclones se están volviendo más intensos en general, un factor directamente relacionado con el cambio climático. Seluchi explicó el proceso físico: los ciclones más intensos requieren una mayor humedad, aportada por una temperatura más alta en los océanos y la atmósfera. “Tenemos una fuente adicional, que son los océanos más cálidos, y una atmósfera que puede retener esa humedad. Esa es la receta. Es uno de los requisitos para que se produzcan ciclones más intensos”, comentó.

Argentina

Mientras tanto, en Argentina, se espera que el calor regrese a la zona de Buenos Aires antes de las tormentas del próximo fin de semana. Tras un breve periodo de lluvias ligeras debido a un frente frío débil, se espera que el clima cálido y soleado regrese al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) antes de que una ronda de inestabilidad provoque tormentas eléctricas para el fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que pronostica cielos despejados y temperaturas en ascenso hasta el viernes, impulsadas por vientos del noreste. El tiempo será cálido y estable en toda la región.

El sábado se registrará un aumento significativo de la temperatura, con máximas que podrían alcanzar los 32 °C. Sin embargo, se espera la llegada de un nuevo frente húmedo, que aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas durante la noche, las cuales se prevé que se extiendan hasta la madrugada del domingo.

El SMN también ha emitido diversas alertas meteorológicas para otras zonas de Argentina. El norte del país se encuentra bajo alerta amarilla y naranja por tormentas eléctricas intensas y vientos fuertes, mientras que el sur de Argentina (sur de Chubut y Santa Cruz) está bajo alerta amarilla por vientos fuertes. Se pronostican vientos del oeste con velocidades de 50 a 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.