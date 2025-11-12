Reportan incidentes en las inmediaciones de la sede de la COP30

Al menos un guardia de seguridad resultó herido

Un grupo de manifestantes se enfrentó este martes con las fuerzas del orden en Belém, en las inmediaciones de la denominada Zona Azul, donde se celebran las negociaciones de la COP30. La zona fue acordonada después de que los insurrectos intentaran acceder al recinto, pero los guardias de seguridad, formando cadenas humanas, les impidieron el paso. Al menos un guardia resultó herido.

Videos en redes sociales mostraron que los manifestantes pasaron por detectores de metales antes de llegar al pabellón de entrada. Allí, los guardias de seguridad les impidieron continuar, lo que derivó en un enfrentamiento.

El grupo portaba banderas y pancartas de colectivos estudiantiles que protestaban contra la exploración petrolera, el conflicto en Palestina y apoyaban las causas indígenas.

La Zona Azul se considera territorio de las Naciones Unidas, por lo que la seguridad en el lugar es responsabilidad de la organización.

Los manifestantes fueron desalojados de la zona y se permitió la salida de los asistentes acreditados. Vehículos y agentes de la policía militar fueron desplegados para reforzar la seguridad en las áreas exteriores al pabellón que alberga la COP.

Los organizadores de la Marcha por la Salud y el Clima, celebrada el martes, aclararon que los actos ocurridos después de su evento no formaban parte del mismo, que versaba sobre salud y clima. Según el grupo, la marcha fue una expresión legítima, pacífica y organizada de movilización popular, basada en el diálogo, la responsabilidad y el compromiso colectivo.

“Reafirmamos nuestro respeto por las instituciones organizadoras de la COP30 y nuestro compromiso con una Amazonía viva, sana y sostenible para todos”, enfatizaron. (Fuente: Agencia Brasil)