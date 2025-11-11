Uruguay ingresa al Consejo Ejecutivo de la UNESCO

El Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo firmó que el nombramiento refleja el ”compromiso histórico del país con el multilateralismo

Uruguay obtuvo un puesto en el Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) por un período de cuatro años, tras una elección celebrada durante la 43.ª Conferencia General de la organización en Uzbekistán. El país sudamericano obtuvo 119 votos de los Estados miembros presentes en el evento.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Montevideo, la incorporación de Uruguay permitirá asumir un papel más activo en el desarrollo de políticas globales centradas en la consolidación de la paz, la cooperación internacional y el desarrollo sostenible. Entre las áreas clave se incluirán la educación pública, el patrimonio cultural, la inclusión digital y la libertad de expresión, en un esfuerzo conjunto de las agencias competentes.

La Cancillería celebró el logro, señalando que refleja el “compromiso histórico del país con el multilateralismo y, en particular, con la labor de la UNESCO”. Añadió que esto ofrece “otra oportunidad para que el país eleve su perfil internacional y promueva su política exterior tradicional basada en la defensa del derecho internacional, el diálogo y la cooperación”.

En la cumbre de la UNESCO también se adoptó la denominada Recomendación sobre la Ética de las Neurotecnologías, para garantizar que estas contribuyan a mejorar la vida sin poner en peligro los derechos humanos fundamentales. Se explicó que la neurotecnología comprende herramientas diseñadas para interactuar directamente con el sistema nervioso con el fin de medirlo, modularlo o estimularlo.

La Recomendación insta a los gobiernos a implementar salvaguardias para preservar la “inviolabilidad de la mente humana” y garantizar que la neurotecnología siga siendo inclusiva y asequible. Asimismo, desaconseja el uso de la neurotecnología con fines no terapéuticos, en particular en niños y jóvenes cuyos cerebros aún se encuentran en desarrollo, y advierte sobre su uso en el ámbito laboral para monitorear la productividad o crear perfiles de datos de los empleados. También insiste en la necesidad del consentimiento explícito y la total transparencia en su aplicación.