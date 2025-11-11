Fiscalía colombiana presenta nuevos cargos contra hijo del presidente

Los nuevos cargos se suman a la causa ya existente contra Petro Burgos

Este lunes se presentaron seis nuevos cargos penales contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente colombiano Gustavo Petro, por un presunto esquema de corrupción durante su gestión como diputado en la Asamblea Departamental del Atlántico.

Durante una audiencia formal, la fiscal Lucy Laborde acusó a Petro Burgos de interés indebido en la ejecución de contratos, malversación de fondos, tráfico de influencias, falsificación de documentos públicos y privados, y perjurio.

La Fiscalía General acusa al hijo del mandatario de malversar 111 millones de pesos (aproximadamente 29.500 dólares) entre 2021 y 2022, vinculados a su gestión de dos contratos firmados entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso).

Petro Burgos está acusado como cómplice, ya que, según se informa, no tenía control funcional directo sobre los fondos públicos presuntamente utilizados para beneficio personal. “Usted mostró un interés indebido en estos contratos y determinó que la fundación sería la contratista para servir a sus intereses personales, a los de [su exesposa] Daysuris Vásquez y a los de [el representante de la fundación] Gustavo de la Ossa”, argumentó Laborde.

La fiscalía también alegó que Petro Burgos controlaba el proceso de contratación de la fundación y que el personal recibía salarios inflados, cuyo excedente retornaba a él y a otros acusados. Se cree que Petro Burgos y Vásquez también se repartieron un anticipo por los contratos.

Estos nuevos cargos se suman al caso contra Petro Burgos que se inició en julio de 2023, en el que fue acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por presuntamente recibir sumas importantes de líderes del narcotráfico y la corrupción, como Samuel Santander Lopesierra, quien fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Petro Burgos presuntamente ocultó y encubrió hasta 500 millones de pesos colombianos (unos 132.000 dólares estadounidenses) provenientes de estas fuentes.

Nuevas acusaciones presentadas en la nueva audiencia vinculan a Petro Burgos con el tráfico de influencias dentro del Gobierno Nacional. Consultado sobre si el dinero del caso inicial de corrupción se destinó a la campaña presidencial de su padre en 2022, Petro Burgos afirmó que el mandatario desconocía dichas maniobras.