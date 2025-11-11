Da comienzo la COP30 en Belém con el foco en la aceleración del calentamiento global

Unos 50 jefes de Gobierno y Estado participarán en la reunión en los próximos días

La 30.ª Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático dio inicio oficialmente en la ciudad de Belém (Brasil) este lunes, siendo la primera vez que el evento se celebra en el corazón de la selva amazónica. La reunión, que durará dos semanas, reúne a líderes mundiales de 163 países para abordar la urgente crisis del calentamiento global.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, encabezó la inauguración oficial, marcando de inmediato un tono de urgencia. Calificó la reunión como “la COP de la verdad” y enfatizó la necesidad de pasar de la retórica a la acción.

“La humanidad no puede seguir negando lo evidente: la crisis climática ya está aquí y exige una respuesta global”, subrayó Lula. También instó a los Estados a “derrotar” a los negacionistas del cambio climático, quienes, según él, utilizan la desinformación para obstaculizar el progreso multilateral. Lula también propuso la creación de un Consejo del Clima vinculado a la Asamblea General de la ONU para dar al desafío climático “la relevancia política que merece” y fortalecer la gobernanza global.

La elección de Belém, a las puertas de la selva amazónica, fue deliberada. El presidente de la cumbre, André Corrêa do Lago, afirmó que la sede se eligió para que los líderes mundiales “afrontaran directamente la crisis climática”, ya que la Amazonía es una de las regiones más amenazadas por la deforestación y el aumento de las temperaturas globales.

La celebración de la conferencia en una de las ciudades más pobres de Brasil ha supuesto una gran presión para la infraestructura local, pero el presidente Lula argumentó que era necesario. “Quienes solo ven la selva desde arriba no saben lo que ocurre bajo su dosel”, declaró, haciendo hincapié en que los delegados deben afrontar la realidad que viven las comunidades indígenas que pierden su hábitat.

La inauguración tuvo lugar tras uno de los años más cálidos jamás registrados, marcado por fenómenos meteorológicos extremos y un deshielo sin precedentes. El director general de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, destacó que, si bien el Acuerdo de París de 2015 ha ralentizado las emisiones de gases de efecto invernadero, los esfuerzos avanzan a un ritmo “insuficiente”. La ONU ha advertido que las actuales trayectorias de emisiones de gases de efecto invernadero podrían provocar que las temperaturas globales superen el límite crítico de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales en la próxima década, lo que conllevaría sequías, tormentas e inundaciones más frecuentes y severas.

Stiell instó a una rápida transición hacia energías renovables, señalando que la energía solar y eólica son actualmente las fuentes de energía más rentables en el 90 % del mundo. “Dudar ahora no tiene sentido, ni económica ni políticamente”, afirmó.

El objetivo principal de la COP30 es abordar la cuestión fundamental de cómo contener el calentamiento global. Los planes de protección climática presentados por los países se consideran, en general, insuficientes para evitar consecuencias catastróficas.

Entre los puntos clave de las negociaciones se incluyen el establecimiento de hojas de ruta claras para que la humanidad supere su dependencia del petróleo, el gas y el carbón; y la atención a las demandas de los países pobres de ayuda financiera por parte de las naciones industrializadas para adaptarse a condiciones climáticas cada vez más adversas.

Mientras tanto, Argentina confirmó que enviaría una delegación de cinco representantes de nivel medio tras retirarse a dos días del inicio de la COP anterior en Azerbaiyán.